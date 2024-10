V každé domácnosti najdeme sůl a pepř, ale co takhle zařadit do základní výbavy i kurkumu? I když u nás není tak rozšířená, její zdravotní přínosy jsou skvělé. Stačí ji přidat do omáček, polévek nebo rýže, a kromě chuti tím podpoříte i své zdraví. Jaké jsou účinky kurkumy?

Kurkuma není jen obyčejné koření, které dodává jídlu barvu a chuť. Je to zlatý poklad, který nám zlepšuje zdraví. Nejde jen o ledviny nebo srdce, kurkuma umí podpořit i naši psychiku, v dnešní uspěchané době je to něco, co opravdu potřebujeme. Stres, únava a neustálý tlak na výkon mohou snadno vést k tomu, že se cítíme vyčerpaní, bez energie nebo dokonce sklíčení.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Zdraví z přírody – Kurkuma účinky a jako lék

Zdroj: Youtube

Ledviny a srdce

Kurkuma vděčí za své léčivé účinky látce zvané kurkumin. Ten si hravě poradí se záněty, a to ocení především vaše ledviny a srdce. Záněty mohou v těle tiše škodit, aniž byste si toho všimli. Kurkumin pomáhá tento tichý proces zastavit a chránit tak vaše zdraví.

Ledviny jsou velmi důležité, protože se starají o to, aby se tělo zbavovalo škodlivých látek. Když začnou stávkovat, naše tělo to pocítí. Pravidelné užívání kurkumy může pomoci udržet ledviny v dobré kondici.

A co naše srdce? Také potřebuje ochranu. Srdce je jako motor našeho těla, a když ho necháme trpět záněty nebo špatným krevním oběhem, může to vést k vážným problémům. Kurkuma pomáhá snižovat hladinu cholesterolu, a tím přispívá k udržení čistých a průchozích cév.

Stres, deprese, psychika

Co možná překvapí, je fakt, že kurkuma pomáhá i na psychiku. Studie ukazují, že kurkumin dokáže zlepšit náladu a může být nápomocný při depresích. A proč? Protože i v mozku mohou probíhat zánětlivé procesy, které ovlivňují naši náladu.

Kurkumin působí jako přírodní „zklidňovač“. Dokáže pozitivně ovlivnit chemii mozku a přispívat tak k celkové pohodě.

Kurkumu můžete ji přidat do rýže, omáček, polévek nebo dokonce do čaje.

Do čeho můžeme přidat kurkumu

Jak můžete kurkumu zařadit do svého jídelníčku? Můžete ji přidat do rýže, omáček, polévek nebo dokonce do čaje. Možná jste slyšeli o takzvaném „zlatém mléku“. Je to horký nápoj s kurkumou, který je skvělý hlavně v chladnějších dnech.

Pokud nejste fanouškem výrazné chuti, kurkuma je k dostání i ve formě doplňků stravy, takže můžete její účinky využít bez toho, abyste ji museli nutně konzumovat v jídle.

Kurkuma je zkrátka malý zázrak, který by neměl chybět v žádné kuchyni. Pomůže vám chránit tělo zevnitř a podpoří i vaši mysl. Stačí jen malý kousek tohoto koření, a vaše tělo vám za to poděkuje.

