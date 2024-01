Víte o tom, že koření může být skvělý přírodní lék, zkrášlující prostředek a životabudič?

Slavný homeopat Valerij Litvinov v jednom z četných rozhovorů prohlásil, že obyčejné koření je úžasný lék na neduhy a dlouhověkost. „Lidstvo vůbec netuší, jaký poklad má v kořenkách!“ prohlásil rezolutně a vzápětí dodal, že milovníci peprných chutí se kolikrát dožívají o 5 až 10 let déle než ti, co kořenění jídel odmítají.

Na videu Vladimíra Mazala se dozvíte, jaké dlaší léčivé účinky má kurkuma. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Nejzdravější je „žlutý prášek“

Litvinov považuje za nejdravější koření kurkumu. Tento „žlutý prášek“ obsahuje látku kurkumin, která má výborné antioxidační vlastnosti. Pomáhá tělu „poprat“ se s četnými záněty, ale tlumí i otoky ve svalech či kloubech. Aby toho nebylo málo, kurkuma působí i jako stopka proti obezitě. Zamezuje hromadění tuku v těle a přispívá k jeho redukci. Pokud tedy držíte dietu a chcete využít tohoto efektu, vyzkoušejte třeba nápoj zlaté mléko (známý také pod názvem kurkuma latté). Připravíte si ho snadno: V hrnci svařte 250 ml mléka. Přidejte lžičku kurkumy, 1/4 lžičky skořice, 2 lžičky medu, 1/4 lžičky strouhaného zázvoru, špetku pepře. Nápoj deset minut povařte, zceďte a vypijte. Popíchnete tak líný metabolismus!

close info Profimedia zoom_in Kurkuma podpoří vaše hubnutí.

Prevence proti rakovině

Léčitel doporučuje kurkumu používat jako koření denně. Nejenom, že snižuje záněty v kloubech a svalech, ale také působí jako přírodní prevence proti rakovině. Nedávné výzkumy totiž prokázaly, že lidé, kteří pravidelně jedli kurkumu, měli o 40 % menší riziko prekarcinogenních buněk! Kurkuma se hodí do všech možných slaných jídel jako jsou omáčky, polévky, rýže či těstoviny. Můžete ji přimíchat i do marinád z jogurtu či zakysané smetany, do nichž pak naložíte maso. V Indii ji považují za životabudič a prodlužovač mládí!

close info Profimedia zoom_in Skořice je vhodná pro cukrovkáře.

Skořice pro „cukrovkáře“

Velmi dobré koření je podle Litvinova i skořice. Ta prospívá zejména těm, kteří jsou nemocní s diabetes 2. typu. Skořice totiž snižuje hladinu cukru v krvi. Navíc pomáhá tělu vyrovnat se s vedlejšími účinky cukrovky, což bývá oslabené srdce, cévy a vyšší krevní tlak. Podle výzkumů skořice snižuje riziko kardiovaskulárních nemocí a zároveň má údajně vliv i na potlačení Alzheimerovy choroby, která cukrovku velmi často doprovází.

close info Profimedia zoom_in Černý pepř zmírňuje trávicí obtíže.

Černý pepř

Je ostrý, ale dokáže velké věci. Pokud mu přijdete na chuť, jen tím získáte. Černý pepř podporuje metabolismus a odbourává veškeré trávicí obtíže jako je třeba zácpa nebo plynatost. Zároveň pomůže jako první pomoc při chřipkách, protože usnadňuje vykašlávání. Léčitel Litvinov se přimlouvá, abyste používali pepř v kombinaci s kurkumou. Ve slupce černého pepře je totiž alkaloid piperin, který snižuje cholesterol v krvi. Zároveň ale působí i proti rakovinotvorným buňkám a ve spojení s kurkumou má dvojnásobnou sílu.

Zdroje: www.fit-day.cz, https://zenysro.cz