5 důvodů proč jíst denně kvašáky a recept na ty nejlepší

Milujete kvašené okurky, ale nikdy jste ještě nenašli odvahu je sami zavařit? Pak to letos změňte a připravte si na zimu pořádnou zásobu. Sami uvidíte, že nebudete litovat. Kvašáky jsou velmi zdravé, mimo jiné zlepšují trávení a střevní mikroflóru.

Víte, co vlastně vůbec jsou kvašené okurky, kvašáky neboli rychlokvašky? Jde o takové okurky, které prošly mléčným kvašením a díky procesu fermentace v nich vznikají probiotické bakterie a enzymy, které podporují vnitřní mikroflóru. Výhody mléčného kvašení znali už naši předci, ale jeho benefitům se věnuje i současná věda.

Pět důvodů, proč jíst kvašáky

Víte, proč je dobré pravidelně jíst kvašené okurky?

Za prvé podpoří správné zažívání.

Za druhé zlepší trávení a zabraňují zácpě.

Za třetí snižují hladinu „špatného" cholesterolu v krvi.

Za čtvrté nastartují imunitní systém.

Za páté chrání proti civilizačním chorobám.

Jak je to možné? Díky mléčnému kvašení se v kvašácích zvýší obsah vitamínů, a to zejména vitamínu C a vitamínů skupiny B. Kvašená zelenina obsahuje také enzymy, díky nimž z ní je tělo schopno využít více živin a je pro nás tudíž lépe stravitelná. Působí jako symbiotikum, což znamená, že je zdrojem prebiotických látek i probiotických bakterií, z nichž je cenný zejména vysoký obsah mléčných bakterií, které chrání střeva před infekcemi, produkují vitamíny, snižují hladinu cholesterolu nebo napomáhají snižovat riziko vzniku rakoviny.

Ani lák z kvašáků nevylévejte, využijte ho jako zdravou letní pochoutkou, která v horku osvěží. Obsahuje totiž zdraví prospěšné látky včetně zmíněných enzymů, vitamínů, probiotik, stopových prvků, aminokyselin, mastných kyselin a organických kyselin.

Nejlepší kvašáky hotové za pár minut

Kvašené okurky jsou určené k rychlé konzumaci, ke zralosti jim stačí v podstatě pouhý týden. Jejich příprava je velmi snadná, pojďte si je tedy spolu s námi připravit.

Nejprve si připravte čisté sklenice dostatečné velikosti a následně 2 kg okurek nakládaček, 2 l vody, 70 g soli, 1 malý křen, 1 lžičku hořčičných semínek, 10 kuliček celého pepře, 3 snítky čerstvého kopru a 2 bobkové listy.

Kvašáky potřebují ke svému zrání zhruba týden. Zdroj: Shutterstock

Recept na kvašené okurky

Nejprve si okurky pořádně omyjte a propíchejte je vidličkou. Snadno pak nasají lák a začnou dříve s kvašením. Nezapoměňte ani na důkladné mytí sklenic. Ty musí být bez jediné nečistoty, jinak by se vám okurky brzy zkazily. V hrnci si připravte nálev z vody a soli, který dáte na dvě minuty povařit. Křen oloupejte a nakrájejte jej na kolečka. Pak si do čistých sklenic naskládejte postupně okurky a křen. K okurkám přidejte hořčičné semínko, pepř, bobkový list a kopr.

Horký nálev nechte mírně zchladnout a zalijte jím okurky až po okraj sklenic. Ty následně uzavřete a nechte kvasit týden. Po uplynutí doby uložte sklenice na chladné a tmavé místo. Tím proces kvašení zastavíte a okurky budou připraveny ke konzumaci.

Kvašáky můžete připravovat v kamenině, ve sklenici i v dřevěném sudu Zdroj: Shutterstock.com / Rrrainbow

