Mysleli jste si, že kvasnice a droždí je totéž. Omyl! Znáte rozdíl mezi nimi?

Myslím, že než jsem se začala pídit po tom, co jsou to vlastně kvasnice, a co je droždí, vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, že je mezi tím jakýkoli rozdíl. A to si doma peču chleba, obhospodařuji kvásek, který se jmenuje Karlík, a myslím si, že mě už nic nezaskočí. A teď tohle. Jaký je tedy rozdíl mezi kvasnicemi a droždím?

Zdroje: www.prostreno.cz, www.ceskenoviny.cz, cs.puntomarinero.com

Proces kvašení je známý od pradávna. Už Babyloňané připravovali nápoj z odvaru z obilí, který nechávali zkvasit, jenž byl jakýmsi předchůdcem dnešního piva. Poté přišel na řadu i předchůdce dnešního chleba – to, když se tento nápoj dostal k mouce.

Instantní droždí nebo sušené kvasnice – co to tedy je

Jsou potraviny, které máme moc rádi, ale nemohli bychom je vyrobit bez kvasnic. A to nemluvím jenom o pečivu. Čerstvý domácí chléb, aromatický bun, ale i víno, pivo nebo ruský kvas nelze bez kvasnic vyrobit.

Čerstvé droždí je živý organismus. Je zdravější, má velmi krátkou trvanlivost a je třeba jej skladovat – pokud vůbec – tak v chladničce.

Pekařské čerstvé droždí Zdroj: Profimedia

Suché kvasinky – nebo suché droždí – jsou jednobuněčné mikroorganismy v klidovém stavu, které můžeme aktivovat a vyvolat tak fermentační procesy. Sušené droždí lze skladovat dlouhodobě, aniž by se cokoli stalo. Kromě lisovaných kvasnic je na trhu i droždí sušené, které spustí fermentační proces velmi rychle, pokud je aktivováno. Aktivace se děje pouze přidáním vody nebo mléka.

Hlavním rozdílem mezi kvasnicemi a sušeným droždím je tedy jejich životnost a teplota, při nichž je musíme skladovat.

Použití suchých kvasnic

Sušené kvasnice se používají zejména na pečení, a to hlavně koláčů a buchet nebo mazanců. Recepty se suchými kvasnicemi nejsou horší než ty, jež obsahují kvasnice lisované.

Lze je použít i při výrobě vína.

Pakliže obal se suchými kvasnicemi otevřete, začnou reagovat se vzduchem a ztrácejí tak kvalitu, proto je třeba uchovávat je v ledničce.

Naproti tomu droždí neboli kvasnice mokré, které známe z dětství (byla to taková nahnědlá drolící se kostka) mají velmi krátkou trvanlivost.

Vliv kvasinek na lidský organismus

Pro naše tělo jsou nejlepší kvasnice čerstvé, jak už to u většiny potravin bývá. Dají se použít například v kosmetice, jako obličejové masky. Ani v kuchyni nejsou jen na pečení dají se z nich dělat knedlíčky, pomazánky nebo dokonce polévky. Kvasinky jsou velmi citlivé – a to zejména na teplotu. Při vysokých teplotách, nad 45 stupňů, hynou (babička vždycky říkala, že „se nesmí spařit“). Pekařské droždí je živý organismus. Obsahuje miliardy mikroorganismů – kvasinek.

Suché aktivní droždí / kvasnice Zdroj: Profimedia

Za zmínku stojí i fakt, že kvasnice bychom měli konzumovat jen v omezeném množství. Dodnes si pamatuji, jak jsem kvůli oparům a aftům musela často jíst v dětství drožďovou pomazánku, která mi strašně nechutnala. A to jsem nevěděla, že právě nadměrná spotřeba produktů obsahujících kvasnice oslabuje tělesnou imunitu. (Zdroj: cs.puntomarinero.com)

Kvasinky se totiž velmi rychle množí a při tomto procesu ničí vše kolem sebe, včetně prospěšné mikroflóry gastrointestinálního traktu. Tím jej oslabují a umožňují tak, aby do trávicích orgánů vnikly patogenních mikroorganismy.

Snad jsme vám objasnili rozdíl. A teď se běžte podívat, jak je na tom váš kvásek v lednici. Vyžaduje totiž stejnou péči, jako domácí mazlíček.