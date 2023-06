Zahlenění, zavodnění, špatná nálada? Pomůže květ černého bezu. Máte už zásoby?

Nepropásněte sběr bylinky, která je základem dobrého zdraví! Jedná se o omamně vonící černý bez. Nejen jeho květy mají jedinečné léčivé účinky.

Dá se říci, že černý bez je požehnaný keř. Každá jeho část je totiž léčivá. Nemusíte tedy sbírat pouze květy a plody, ale můžete si pořídit i větvičky a listy. Vyběhněte proto s košíky do přírody právě teď, kdy začala jeho sezona.

Černý bez (Sambucus nigra)

Známý a voňavý keř, někdy až dokonce strom, je k nalezení ve volné přírodě všude tam, kde je dostatečně vlhká půda s živinami. Momentálně nastalo období, kdy černý bez kvete svými velkými plochými bílo žlutými květy.

Stejně tak bují jeho zelené listy, které začnou žloutnout až na sklonku podzimu. V tu dobu se 2 květenství promění v modrofialové plody, kterým se často říká bezinky. Nasbírejte si proto tuto bylinku, stojí to za to. Na zimu ji můžete mít nasušenou, nebo si z ní lze vyrobit sirup, džem nebo i skvělou limonádu. Vždy posílíte své zdraví a pochutnáte si. Co vše lze z bezu sbírat a na jaké nesnáze funguje?

Pro lékařské a farmaceutické účely se sbírají především rozkvetlé květy, a to vždy za suchého počasí. Zdroj: Profimedia

Základem je sběr květu

Pro lékařské a farmaceutické účely se sbírají především rozkvetlé květy, vždy za suchého počasí. Nikdy je netrhejte v blízkosti frekventovaných silnic, ale vždy jen ve volné čisté přírodě. Při sběru květy moc netřeste, abyste z nich zbytečně neosypali vzácný pyl. Ukládejte je do prodyšného košíku nebo plátěné tašky. Květy se nesmí zapařit.

Po příchodu domů květy nejlépe hned rozložte a nechte z nich vylézt možný hmyz. Pak je sušte buď na sítech, anebo zavěšené na šňůrách, vždy ve stínu a při teplotách do 45 stupňů Celsia. Jakmile budou květy naprosto suché a budou mít zlatavý odstín, uložte je do suché uzavíratelné sklenice.

Jak a na co suché květy využít

Usušené květy černého bezu můžete po celý rok využívat k výrobě léčivých čajů a odvarů. Perfektně fungují na jakékoliv nachlazení a uleví vám při rýmě a kašli. Dokonale likvidují hnilobné bakterie, ředí hleny a pomáhají je tak lépe vykašlávat ze zahleněných průdušek. Odvar můžete použít i jako inhalační lázeň.

Bezinkový čaj má také silný močopudný, odvodňující a mírně projímavý účinek, čímž pomáhá při nepříjemných zácpách. Doporučuje se i při zánětech očí, při léčbě spály, na úlevu při bolestech hlavy, zubů a očí a funguje i jako uklidňující obklad při křečových žilách. Kromě jiného vám dokonce zvedne i náladu. Ze sušených květů si můžete vyrobit tinkturu i hojivou mast.

Po odkvětu využijete i bezinky

Léčivé účinky mají i modrofialové plody bezu, které jsou výborné na tišení bolestí nervového původu. Často se využívají při léčbě trojklanného nervu, sedacího nervu a při výhřezech meziobratlových plotének páteře. V těchto případech si dopřávejte třikrát denně čaj z bezinek, ale i sirup, který můžete zředěný vodou popíjet jako limonádu. Tepelně zpracované bezinky jsou výborné i na průjem a břišní koliky, jsou močopudné a vyvolávají pocení. Stejně jako květ jsou účinné při léčbě nemocných průdušek zahleněním.

Zralé bezinky - plody bezu černého. Zdroj: Buquet Christophe / Shutterstock.com

Léčivé jsou i bezové listy

To, že se dají sbírat i listy černého bezu, ví jen málokdo. Ze všeho nejlepší je vyrobit si z nich olejový macerát nebo mastičku, kterou uplatníte na spáleniny, omrzliny, jizvy, pohmožděniny i krevní výrony. Pokud trpíte na různé cysty a bulky v prsou, nadrťte si bezové listí a vložte si je do podprsenky. Z listů lze vyrobit také čaj, který má opět močopudné, protiprůjmové a potopudné účinky. Stejně tak ředí hlen a také má příznivý vliv na cévy. Odvar lze proto použít k obkladům na hemoroidy, modřiny a křečové žíly.

Sbírat můžete i větve

Toto je možná překvapení pro každého. Bílá dužina z větví černého bezu se dá využít k léčbě popálenin a odřenin. Vnitřní část kůry má také projímavé a močopudné účinky a zároveň může vyvolat zvracení. Jejich zelenou část můžete využít k výrobě zvláčňující a hojicí masti, která uleví od artritidy kloubů.

