Vyléváte lák od okurek? Chyba! Je to poklad se spoustou skvělých využití

Snad každá rodina má vlastní recept na lák, do kterého nakládá okurky. Po jejich zkonzumování tento sladkokyselý nálev nevyhazujte. Využijete ho nejen v domácnosti, ale také vám pomůže s různými zdravotními neduhy. Jak lák od okurek využít?

Lák od okurek

Ocet, sůl, cukr, koření a zelenina. Recept na lák na okurky je jednoduchý a díky tomu, že obsahuje zdraví prospěšné ingredience, stává se z něj superpotravina. Je bohatý na vitamíny C, B a A a také na hořčík, vápník a zinek. Obsahuje také sodík, draslík a vodu, které pomáhají hydratovat organismus. Najdete v něm i velké množství antioxidantů a elektrolytů. Pokud vypijte lák od kvašených okurek, pomůžete i svým střevům. Obsahuje totiž prospěšná probiotika.

Pomůže s kocovinou

Díky schopnosti hydratovat organismus a vysokému obsahu minerálních látek vám lák od okurek pomůže od kocoviny. Nedávejte si ho však více než 1 skleničku. Mohli byste si ještě více podráždit už tak narušený žaludek.

Díky schopnosti hydratovat organismus a vysokému obsahu minerálních látek vám lák od okurek pomůže od kocoviny. Zdroj: Kzenon / Shutterstock.com

Ulevuje od svalových křečí

Pokud si po sportovním výkonu dáte půl skleničky láku, předejdete tak svalovým křečím a únavě svalů. Je to díky hořčíku, sodíku a chloridu vápenatému, který zrychluje tělesné funkce organismu.

Uklidňuje pokožku

Přehnali jste to s pobytem na sluníčku? Zkuste namočit vatový tampon do nálevu a přiložit si jej na spálené místo. Ocet s okurkovou šťávou uklidní popálení a uleví od bolesti. Podobně působí i na štípance od hmyzu.

Odstranění zápachu z úst

Pocit kyselé pachuti v ústech může způsobit podrážděný žaludek. Zkuste si nálev od okurek zředit s vodou v poměru 1:1 a vypít ho. Účinek je téměř okamžitý. Nejen, že se žaludek zklidní, ale nepříjemný zápach z úst zmizí.

Zelenina v láku

Pokud máte chuť experimentovat, zkuste zeleninu, včetně brambor uvařit v láku od okurek. Zelenina dostane mírně kyselou a štiplavou chuť, kterou můžete využít do bramborového salátu nebo do polévky.

Použijte ho do koktejlů

Z láku od okurek si můžete připravit koktejl Bloody Mary nebo si ho dát místo olivy do Martini. Drink vás překvapí kyselou chutí a zvláštní vůní.

Lák od okurek použijte do koktejlů. Zdroj: bogdanhoda/Shutterstock.com

Znovu konzervujte

Lák můžete použít k naložení další zeleniny. Hodí se skvěle ke konzervování cibule, mrkve, řepy nebo dokonce vajec natvrdo a sýra.

Zjemněte maso

Naložené maso do něčeho kyselého skvěle zkřehne a bude mít lahodnou chuť. Zkuste nálev od okurek přidat do marinády nebo maso do láku naložte přímo. Můžete použít vepřové kotlety, biftek i kuřecí.

Lák na zahradě

Pěstujete hortenzie, rododendrony či jiné rostliny, kterým se daří v kyselé půdě? Dopřejte jim nálev od okurek. 2 polévkové lžíce láku smíchejte s 2 šálky vody. Toto hnojivo nalijte ke kořenům.