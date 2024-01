Chcete si posilnit zdraví prospěšnými látkami a vyhnout se mnoha zdravotním potížím? Využijte lák od okurek s jeho příznivými bonusy. Kromě jiného je to přírodní lék.

Ve chvíli, kdy dojíte okurky a chystáte se vylít lák do odpadu, nedělejte to! Zbytečně byste se připravili o pozitivní účinky této tekutiny na naše tělo. Kromě pro mnohé lahodné chuti nabízí také léčivé účinky, kterých by bylo škoda nevyužít. A hodí se nejen k pití. Čemu všemu může být nápomocen?

Lák z okurek je superpotravina

Nejen nakládané a kysané okurky patří mezi superpotraviny, ale své místo má mezi nimi i lák z okurek. Obsahuje totiž obrovské množství antioxidantů, které pozitivně pečují o naše buňky a udržují je mladé. Zároveň je chrání před nepříznivým oxidačním stresem. Ve velkém množství jsou zastoupené i polyfenoly, které jsou nezbytné v boji proti nádorům a posilují srdce i celý imunitní systém.

Zdroj vitamínů

Stejně tak najdete v láku z okurek velké množství užitečných vitamínů. Jedná se o skvělý zdroj vitamínů A, B a E.

close info Kamila Procházková / Foto zoom_in Kvašené okurky i s lákem jsou perfektním zdrojem probiotik.

Probiotická bomba

Nálev z okurek je zároveň doslova nabušený probiotiky a pomáhá tak ke správné funkci střev a následně kvalitnějšímu trávení. Probiotika ulevují od akutních nepohod a jsou i skvělou prevencí. Nejideálnější je v tomto případě lák z domácích rychlokvašek. Pro klidnější trávení a ztlumení případného pálení žáhy je však perfektní i běžný octový lák z naložených okurek, ale probiotika v něm nenajdete. Ovšem často je v něm vylouhovaný kopr, který přináší úlevu při plynatosti a průjmech. Obsažené hořčičné semínko zase zrychluje střevní peristaltiku a napomáhá správné produkci žaludečních šťáv.

Osvěží dech

Protože lák z okurek obsahuje ocet, který funguje jako dezinfekce, pomůže vás zbavit nepříjemného zápachu z úst nebo pocitu jisté pachutě v dutině ústní. Úspěšně likviduje nežádoucí bakterie, které jej způsobují. Ovšem nepřehánějte to s frekvencí, časté vyšší koncentrace mohou mít neblahé následky na zubní sklovinu.

„Ocet je ve své podstatě kyselina. Při jeho konzumaci se naleptává zubní sklovina a rozpouští povrch zubu. Vždy ale záleží na délce působení kyselin,“ prozrazuje MDDr. Tomáš Machač, odborný garant značky SPLAT. V okurkovém láku je však ocet naředěný, a pokud ho nebudete užívat často, obavy mít opravdu nemusíte.

close info Shutterstock zoom_in Lák z okurek osvěží váš dech.

Bolest v krku

Začalo vás škrábat v krku? Využijte sílu okurkového láku! Kromě faktu, že dokonale zvládá zneškodnit nevhodné bakterie, dokáže také vyrovnat hladinu pH v krku. Nálev používejte lehce zahřátý a buď ho kloktejte, nebo po doušcích vypijte tak 1 až 2 dcl.

Hydratuje organismus

Protože lák obsahuje velkou dávku sodíku a draslíku, tedy minerály nezbytné pro rovnováhu tekutin v těle, je skvělým bojovníkem proti nezdravé dehydrataci. Pokud jste náhodou po bujaré party s nějakou dávkou alkoholu, anebo po fyzicky náročném sportovním tréninku či nemoci, lák vám dopomůže k rychlejšímu zotavení. Výsledný efekt je lepší než po sklence vody.

„K opětovnému dosažení rovnováhy tělo potřebuje kromě vody také elektrolyty, samotná voda bez současné náhrady jejich patřičného množství nemusí stačit,” vysvětluje MUDr. Pavel Těšínský, vedoucí lékař Jednotky intenzivní metabolické péče ve FN Královské Vinohrady. Nejdůležitějšími elektrolyty jsou také hořčík, fosfor, vápník a chlor.

