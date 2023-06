Pro nás je to jen plevel. Ve Francii ale využívají jeho fantastické účinky. Jak?

Pro někoho je to otravný a rychle se rozrůstající plevel, pro druhého chutná zelenina s mnoha pozitivními účinky. Víte, jaké je využití obyčejné lebedy? Dopřávejte si ji v jídelníčku stejně pravidelně jako Francouzi, má totiž výborné účinky na naše zdraví.

Některé rostliny, které jsou často považovány za bujně rostoucí plevel, vám mohou posloužit i jako bylinka či zelenina se spoustou vitamínů a zdravotně významných látek. Patří mezi ně i obyčejná lebeda.

Namísto toho, abyste ji likvidovali jako nežádoucí plevel, použijte ji raději do zeleninového salátu, na krajíc chleba s máslem či pomazánkou, anebo z ní uvařte chuťově jedinečný špenát. Jistě si lebedu oblíbíte stejně jako Francouzi s jejich vytříbenou chutí.

Pokud se chcete o lebedě dozvědět více, podívejte se na toto zajímavé video:

Lebeda zahradní neboli Atriplex hortensis

Lebeda pochází pravděpodobně z jihovýchodních oblastí evropského Ruska, odkud se postupem času dostala do mírného podnebného pásu Evropy, Ameriky, Asie i Austrálie. Nejvíce je rozšířená v jižní a střední Evropě.

Bylinka patří do čeledi merlíkovitých a často se jí lidově říká „divoký špenát“. Rostlina se vyskytuje zhruba ve 300 druzích a liší se od sebe tvarem a barvou listů. Lebeda zahradní má poměrně velké, zářivě červené listy a dorůstá do výšky kolem 30 cm. Lodyha, na níž se tvoří květ, často vyroste až do výšky kolem 1 m.

Lebeda patří do čeledi merlíkovitých a často se jí lidově říká „divoký špenát“. Zdroj: shutterstock.com

Kdy a jaké listy sbírat

Naprosto nejchutnější jsou listy ještě před květem. Jsou plné šťávy, mají spíše neutrální chuť a svou barvou jsou oživením každého pokrmu. Je jedno, jestli lebedu využijete v čerstvém stavu, nebo ji tepelně upravíte. Předností lebedy je i to, že se dají lístky sbírat průběžně.

Mladší se hodí do pomazánek a salátů, ty starší k dušení, vaření a zapékání. Lebedu tedy využijete i při přípravě polévek, omáček a příloh. Její jemná chuť je i příjemným doplňkem pečených a grilovaných mas.

Dokonce můžete více odrůd zkombinovat, získáte tak nádhernou kombinaci lístků nejen červených, ale i vínových, zelených a žlutých. Jedlé jsou všechny druhy. Z tohoto užitečného druhu plevele můžete připravit i nejrůznější výluhy.

Proč je lebeda zdravá

Lebeda je zajímavá listová zelenina, která je podle vědeckých studií bohatá na kvalitní živiny. Oproti klasickému špenátu listy lebedy neobsahují tolik kyseliny šťavelové, proto je mohou konzumovat i lidé s onemocněním ledvin. Oproti jiným druhům listové zeleniny obsahuje sice menší množství vitamínu C, ale lebeda vyniká svým obrovským obsahem vápníku. Stejně tak jsou zastoupeny vitamíny B1, B2, B3, E a beta-karoten.

Pokud potřebujete dodat tělu tyto vzácné látky, lze pít i čerstvou šťávu. Lebeda vám pomůže také s detoxikací a vylučováním soli, která se usazuje v kloubech. Hodí se tedy pro všechny s revmatismem, dnou, otoky kloubů, ale je vhodná i na léčbu akné a mnoha ekzémů a kožních vyrážek.

Udělejte si lebedový špenát. Je vynikající! Zdroj: shutterstock.com

Tip na závěr: Lebedový špenát

Zhruba 500 g čerstvě natrhaných listů lebedy přeberte a zbavte je pod proudem vody všech nečistot. Následně je vložte do hrnce, zalijte vroucí vodou a vařte zhruba 15 minut na mírném stupni. Pak listy sceďte a rozmixujte pomocí tyčového mixéru.

Následně si dejte na pánev osmahnout na troše másla pokrájenou cibuli. Jakmile bude lehce do zlatova, zaprašte ji 2 lžícemi hladké mouky a vše dohromady zasmahněte. Do jíšky nakonec přidejte připravenou lebedu, dochuťte česnekem, solí a pepřem a zjemněte 1 dcl smetany.

