Co se stane s vaším tělem, když budete měsíc pít jen čistou vodu. Zázrak

Voda je sama o sobě takový malý zázrak. Bez ní to jednoduše nejde. Co se však stane s vaším tělem, jestliže si k pití dopřejete měsíc pouze čistou vodu? Zkuste a uvidíte!

V dnešní době ovocných šťáv či ochucených sladkých limonád si člověk čistou vodu dopřeje jen výjimečně. Ale je i mnoho lidí, co o nic jiného, než o vodu, nestojí. Což je samozřejmě dobře. Voda je totiž na zahnání žízně a k dodržení pitného režimu to nejlepší, co si můžete vybrat!

Kolik vypít vody denně?

Denní množství příjmu tekutin může být sice doporučeno odborníkem, ale vy byste si měli určit svou zdravou hranici, která je vám příjemná. U žen by se mělo jednat o cirka 2, 5 litru, u mužů dokonce o litr navíc. Čím se ale řídit, jak poznat, že pijete dostatečně? Lze se soustředit na barvu moči, která by měla být v tomto případě světle žlutá.

Čistá voda je na zahnání žízně a k dodržení pitného režimu to nejlepší, co si můžete vybrat! Zdroj: Shutterstock

S pitím vody to nepřehánějte

I když je dostatek tekutin pro tělo základ, znáte to, nic se nemá přehánět. A tak je to i s pitím vody, protože při převodnění trpí vaše srdce a zejména ledviny. Přílišným příjmem tekutin je na tyto dva důležité orgány vyvíjena nadměrná zátěž, což v extrémních případech může vést až k selhání těchto orgánů.

Na celkové shrnutí se můžete podívat v tomto videu:

Zdravá pokožka a minimum vrásek

Ledviny vykonávají funkci jakési čističky těla a pro jejich správné fungování je podle vědců ze CDC zapotřebí dostatečný příjem tekutin. Ledviny pomáhají odbourávat škodliviny a odpadní látky. Při nedostatečné hydrataci může dojít ke vzniku ledvinových kamenů.

Dobře hydratované tělo se pozná už na první pohled – vaše pokožka bude mít zdravou barvu a pružnost. S pružností samozřejmě souvisí i tvorba vrásek, což je pro mnohé ženy noční můra.

Bude vám to lépe myslet!

Zdravý pitný režim napomůže i správnému fungování mozku. Nezdá se to, ale pokud nebude mít tělo dostatek tekutin, můžete to pocítit na soustředění. Pitím čisté vody váš mozek bude reagovat rychleji, dokonce se tvrdí, že budete výkonnější až o 30%.

Zdravý pitný režim napomůže i správnému fungování mozku. Zdroj: Shutterstock

Voda pro lepší fyzickou výkonnost

S psychickou pohodou souvisí i pohoda fyzická. Jestliže tělu dostatek tekutin nedodáte, sníží se fyzická výkonnost, budete unavení a v neposlední řadě může přijít i bolest hlavy a jiné zdravotní komplikace.

Zdroje: cdc.gov, www.rehabilitace.info, www.vimcojim.cz, www.youtube.com