Plevel, který nikdy nedávejte do kompostu. Můžete s ním udělat výjimečné věci

Věčný plevel mezi okrasnými rostlinami v létě neustále dokola likvidujeme, ale co když to úplně není plevel jako plevel? Možná se budete divit, jaké rostliny se dají využít k našemu prospěchu!

Vyhazovat některý druh plevele do popelnice či kompostu je obrovská škoda. Proč? Neboť některé léčí, odpuzují otravný hmyz, anebo si dokonce na nich pochutnáme!

Co je a není plevel?

Za plevel se považuje rostlina, která se na zahradě vyskytuje proti naší vůli. Pro někoho to může být plevel, pro někoho poklad, i proto se různí přístup k nejrůznějším rostlinám. V přírodě plevel zastupuje skupinu rostlin, která má svou důležitou funkci.

Lopuch větší

Mocně vypadající dvouletá rostlina, která se vyskytuje na rumištích, okolo cest i na skládkách. Listy lopuchu mohou dosahovat až 50 cm na výšku a 40 cm na šířku, takže rostlinu jen tak nepřehlédnete. Využívá se na kožní nemoci včetně lupenky (udržuje ji na uzdě), významně posiluje vlasy a napomáhá vylučovat z organismu škodliviny.

V bylinkářství je pro lopuch hohně využíván. Kořen má gumovitou strukturu a sladkou chuť. Zdroj: profimedia.cz

Kokoška pastuší tobolka

Jedná se o jednoletou až dvouletou bylinku, která roste do výšky až 40 cm. Potkáte ji na rumištích, v zahradách, na polích, hřištích i mezi dlažbou. Čaj z této byliny se pije při krvácivých stavech, například z nosu, žaludku i nepravidelném krvácení dělohy. Bylinka je vhodná zejména pro ženy, ať už v pubertě na úpravu periody, anebo v období klimakteria. Hodí se i jako koupel na hemoroidy. Kokoška se může použít i do salátů (lístky a květenství), brzy na jaře se dají konzumovat i syrové kořeny. Těhotné ženy by se ale měly pojídání kokošky vyvarovat, protože vyvolává stahy dělohy.

Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) Zdroj: effective stock photos / Shutterstock.com

Jitrocel kopinatý

Určitě se vám ihned vybaví jitrocelový sirup, který se používá na kašel. Ano, je to jeho nejrozšířenější využití, ale tím jeho pozitivní vliv na náš organismus zdaleka nekončí! Jitrocel pomáhá při žlučových kamenech, čistí krev, léčí špatně se hojící rány i bércové vředy nebo detoxikuje plíce a žaludek. Užívat ho můžete ve formě čaje, masti, sirupu či obkladů.

Bršlice kozí noha

Tohoto „plevele“ se jen tak nezbavíte. Má vcelku rozsáhlý kořenový systém a vybrat z půdy všechny oddenky je zbytečná piplačka, neboť stačí miniaturní kousíček a roste vesele dál. Ale jedna rada by tu byla – zasejte do půdy fazole, bršlice je nesnáší.

Mladé listy bršlice se hodí k přímé konzumaci, nejchutnější jsou v první půlce dubna. Obsahuje důležité minerály a vitamín C. Je vhodná k odkyselení organismu, podporuje látkovou výměnu a blahodárně působí i na bolesti kloubů.

Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) v květu Zdroj: martiroz / Shutterstock.com

Pěťour maloúborný

Jednoletá rostlina, u které se sbírá kvetoucí nať. Dosahuje výšky cirka 40 cm a neustále se rozmnožuje. Bylinka je schopná léčit kožní problémy, detoxikuje, posílí imunitu, sníží krevní tlak, má protizánětlivý účinek a podporuje laktaci. Pro kojící ženy je užívání ideální, naopak by se bylince měly vyhnout ženy v očekávání. Z rostliny lze vyrobit tinkturu, čaj, můžete jí přidávat i do zeleninových šťáv, anebo jí upravit podobně jako špenát.

pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Zdroj: Shutterstock.com / mimohe

