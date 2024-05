Také se oklepete už jen při vyslovení slova rakovina? Tato nemoc, která má nespočet podob, je strašákem celého lidstva. Příroda má ale ve své moudrosti alespoň částečnou pomoc i v takovýchto případech. Určitě není zbytečné věřit její moci a vyzkoušet třeba něco tak zdánlivě obyčejného jako je pampeliška.

Možná si vzpomenete na odborný název krásné jarní květiny – pampelišky. Její květy připomínají sluníčko už v době, kdy po většinou chmurné zimě tolik toužíme po jeho paprscích. Už jen to nám vlévá novou energii do těla a také schopnost odolávat nástrahám možných zdravotních problémů.

S čím vám ještě pampeliška pomůže? Podívejte se na youtubové video od Lindy Mahelové:

Zdroj: Youtube

Smetánka lékařská je zázrak

Není tedy divu, že pampelišku v odborné literatuře najdeme pod označením smetánka lékařská. Proč lékařská? Naši předci velmi dobře věděli, co všechno může taková rostlinka vyléčit, i když ji zahrádkáři většinou považují za pouhý otravný plevel, kterého je třeba se co nejrychleji zbavit. Je to ale škoda, pampeliška si podle bylinkářů dokáže poradit dokonce s některými formami rakoviny.

Zdroj mnoha prospěšných látek

Připomeňme si v krátkosti, co můžeme od pampelišky ve vztahu k našemu zdraví čekat. Díky poměrně vysokému obsahu účinných látek jako je například taraxacin, působí pozitivně na funkci slinivky břišní a vhodná je také pro diabetiky, kteří potřebují stabilizovat hladinu cukru v krvi.

Máte problémy s játry nebo se žlučníkem? Asi jen těžko můžete sáhnout po lepší přírodní pomoci, než je právě smetánka lékařská. Flavonoidy, minerály, třísloviny a další látky, jimiž je doslova přeplněná, pomohou s mnoha zákeřnými chorobami, s nimiž se naše tělo v průběhu života setká.

Díky preventivnímu působení výtažků z pampelišky ale mohou odejít stejně nepozorovaně, jako se nepozorovaně snaží organismus napadnout.

close info profimedia.cz zoom_in Jak řešit melanom? Mohla by pomoci i pampeliška.

Na hubnutí i proti nemocem

Není žádným tajemstvím, že jsou pampeliškové čaje doporučovány také při redukčních dietách, jejichž účinnost podporují aktivací tvorby žluči, která pomáhá při trávení a tím se rychleji zbavuje látek, které by se mohly zbytečně ukládat v těle a zpomalovat tak proces hubnutí.

Navíc její močopudné účinky pomáhají odvodňovat tělo, čímž také přispívají k lepšímu pocitu při pohledu do zrcadla. Nejde ale jen o estetickou stránku, jak dobře víme. Obezita významně zvyšuje rizika vzniku závažných chorob, a tak je udržení hmotnosti v rozumných mezích jednou z velmi důležitých součástí zdravého životního stylu.

Rakovina se před ní klepe

Všechno, co již bylo uvedeno, je jistě úctyhodné a přírodě je třeba poděkovat. Navíc se ale ukazuje, že si pampeliška do jisté míry skutečně dokáže poradit i s rakovinou, i když spoléhat jen na účinky jejího kořene bychom rozhodně neměli.

Co tedy podle odborníků tento užitečný plevel ještě dokáže? Ukázalo se, že látky obsažené v jejím kořeni mohou přivodit smrt rakovinných buněk zvláště v melanomech, tedy v případě jedné z vážných variant rakoviny kůže, která je velmi odolná i vůči moderní chemoterapii.

Potvrzují to výsledky výzkumu vědců z Ontaria, kteří přísahají, že i nízké dávky výtažku z kořene pampelišky mohou pomoci zlikvidovat odolné rakovinné buňky, jichž se podle mnohých nejde zbavit jinak, než chirurgickým odstraněním.

Vyražte na smetánku

Máte doma nasušenou pampelišku? Jestli jste se k jejímu sběru a hlavně využívání ještě nerozhodli, věřte, že důvodů, proč to napravit, je opravdu hodně. Jde o zdraví a obejití mnoha možných i velmi závažných chorob. Za to už trocha času při zpracování smetánky lékařské jistě stojí.

