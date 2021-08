Švestky jako lék: Využít se dají i pecky a co dalšího se švestkami udělat?

Na stromech právě dozrávají švestky, natrhejte si je pro očistu těla. Nemusíte mít ze švestek ani žádný odpad, protože se dají využít i pecky!

Období švestek nám přináší sladké potěšení, ze kterého můžeme připravit mnoho delikátních pochoutek. Od švestkového koláče se žmolenkou, přes zavařování, až ke slivovici.

Dnes se budeme spíše zaměřovat na léčivé účinky švestek, než na sladké pokušení. Ale nebojte, nějaký ten lahodný tip také přidáme.

Dobrá zpráva pro „dietáře“ – švestky jsou pro redukci váhy ideálním a nápomocným ovocem.

Bolest kloubů, dna

Švestky dokážou odbourat z našeho těla močovinu, takže jsou při tomto onemocnění vítaným pomocníkem. Pomůžou i při zánětu kloubů a kostí, díky vysokému obsahu vitamínu E.

Před každým jídlem slupněte jednu švestku, samozřejmě čerstvé švestky nejsou celoročně, ale stejně poslouží i švestka sušená (o sušených švestkách si přečtěte níže v článku). Můžete využít i švestkovou šťávu.

Správná funkce střev

Babička vždycky říkala, že pokud je problém s vyprázdněním, pomůže švestkový kompot. A měla pravdu. Švestky jsou přírodním pomocníkem při zpomalených střevních pochodech. Mají pro střeva i ochrannou funkci, každodenní konzumací čtyř švestek, ušetříte střeva od různých problémů.

Jako projímadlo můžete využít tento postup: večer si udělejte půllitr ze švestkové šťávy a vody (2:3) a jím zapijte lžíci lněných semínek. Ráno poběžíte.

Sušené a čerstvé švestky se liší tím, že sušené obsahují navíc bor Zdroj: Shutterstock.com / Sea Wave

Sušené švestky

Sušené a čerstvé švestky se liší tím, že sušené obsahují navíc bor. A bor je často opomíjený prvek, který má na naše tělesné schránky velice pozitivní účinek. Jakmile ho budete tělu dodávat, zvýší se produkce vitamínu D, hořčíku a steroidních hormonů – a tyto látky ovlivňují metabolismus vápníku kostí.

Jestli bor tělu nedopřejete, vápník se bude více uvolňovat, což nám způsobuje značné nepříjemnosti v podobě osteoporózy, patních ostruh, karpálních tunelů nebo vyšší kazivosti zubů. Všechno je se vším spojené! Sušené švestky si raději kupujte nesířené.

Švestkové pecky, na co?!

Píše se mi to ztuha, ale léto pomalu končí a přicházejí chladnější dny. Schraňujte si pecky na zimu! Když pecky naházíte do bavlněného pytlíku, v zimě je rádi využijete k zahřátí. Ženy je použijí rozhodně dříve – při bolestivé menstruaci. Stačí pytlík strčit na chviličku do mikrovlnky nebo trouby, a teplo máte zajištěné.

Švestky patří mezi oblíbené ovoce s mnoha možnostmi využití. Zdroj: Nitr / Shutterstock.com

Detoxikační kůra

Švestka je takový „čistič“ organismu. Obsahuje dostatečné množství vlákniny na to, abyste si jednou za čas mohli dopřát švestkovou detoxikační kůru. Tato očista trvá tři dny, takže nic hrůzostrašného. Po dobu těchto tří dnů konzumujte pouze švestky, vyberte si čerstvé nebo sušené. Nebo to zkombinujte! Dostatek tekutin je nutnost (minimálně 2 litry vody).

Zdravé srdce a cévy

Prospěšné látky pro srdce a cévy jsou obsažené ve slupce švestek. Obsahují nenasycené mastné kyseliny, které snižují riziko infarktu a kornatění tepen.

Slíbená dobrota na konec

Když už všechny super účinky švestek známe, je tu jedna rychlá akce na švestkovo – makovou bublaninu:

hrnek mléka

půl hrnku oleje

1,5 hrnku polohrubé mouky

hrnek mletého máku

jeden prášek do pečiva

dvě vejce

hrnek cukru krupice

lžička mleté skořice

švestky

Postup: všechny sypké suroviny smíchejte. Ostatní ingredience vyšlehejte a přidejte do sypkého základu. Pořádně promíchejte, nalijte na předem vymazaný plech (nebo na pečící papír) a naskládejte na těsto švestky. Trouba cca 180 °C, čas cca 30 minut. Ale znáte to, není trouba jako trouba!

Zdroje: www.prozeny.cz, www.ctidoma.cz, www.vitalia.cz