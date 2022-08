Co se stane s tělem, když denně ponoříte nohy do kýblu s ledem: Téměř zázrak

Je vám zima jen při pomyšlení studené ranní sprchy? Otužování nohou se nemusíte vůbec bát! Ledová voda na nohy má téměř zázračné účinky a přinese vám mnoho benefitů pro vaše zdraví. V zimě budete mimo jiné odolnější vůči nepříjemným nemocem a nachlazaní.

Chcete být zdraví, a to díky pouhým dvěma minutám denně? Tato metoda je velmi jednoduchá a ekologicky nenáročná. Využití venkovních teplot s trochou vody a ledu vám zpříjemní každodenní rutinu. Stačí si dát na terasu vědro s vodou, přidat led a máte vytvořený svůj otužovací koutek. Pro příjemnou masáž plosek nohou dejte na dno kamínky a oblázky.

K čemu je dobré pravidelné otužování?

Nejvýznamnějším důvodem, proč se vůbec otužovat, je posílení imunity a odolnosti těla. Je to skvělá prevence před nachlazením, rýmou či bolestí v krku. Dále posiluje kardiovaskulární systém, který lépe prokrvuje tělo a zlepšuje pohyb aktivních látek a živin. Stanete se také odolnějšími i vůči stresu, a to v této době potřebuje asi každý. Při otužování rovněž dochází ke zvýšení energetického výdeje, což následně vede ke spalování většího počtu kalorií a pozvolnému hubnutí.

Po otužování se cítíte více spokojení, jelikož tělo vyplavuje endorfiny neboli hormony štěstí. Zdroj: Shutterstock

Varovné signály oslabené imunity

Vnímáte na sobě nějaké nepříjemné změny? Určitě to nenechávejte jen tak. Mohl by to být signál oslabené imunity. Mezi ně patří alergie, únava, ospalost nebo žaludeční a střevní potíže. Mohou se také objevit plísně na nohou, nechutenství, vyrážka, pásový opar či bradavice. Jestliže máte některý z těchto onemocnění, kýbl s vodou vám pomůže.

2 minuty pro zdravý život

Pokud se rozhodnete pro otužování nohou, ukážeme vám, jak správně postupovat. Nejprve se zaměřte na to, abyste měli v kýbli vodu nad kotníky. Je to důležité pro podpoření tvorby bílých krvinek, které posilují imunitu a obranyschopnost organismu. Poté vydržte v ledové vodě 2 minuty. Pokud opustíte vodu dřív, nic se ale neděje. Účinky ledové vody by se měly dostavit již po 15 vteřinách. Po ledové lázni nejdříve nohami zahýbejte, utřete je do ručníku a chvilku nechte odpočinout pro přirozený mechanismus tvoření tepla.

Účinky ledové vody by se měly dostavit již po 15 vteřinách. Zdroj: Shutterstock

Další alternativy otužování

Pro začátečníky může být kýbl s ledem velké sousto, přesto byste se chtěli začít otužovat? Máme pro vás pár tipů, jak pomoci svému tělu.

Další variantou je studená sprcha nad kotníky. Určitě je to přívětivější než 5 °C v kýblu. Za studenou vodu se rozumí cca 14 °C, avšak nemusíte dodržet přímo tuto hodnotu. Vaše tělo pozná, kdy už mu je zima.

Spánek v chladu také přispívá k posílení imunity. Při spaní s otevřeným oknem nebo s teplotou 14 °C v pokoji výrazně pomůžete svému tělu ke zdraví.

Zdroje:magickyzenska.cz, prostreno.cz, create-it.cz