Co se stane, když denně ponoříte obličej do ledové vody: Téměř zázrak

Zeptejte se všech otužilců, co všechno v nich studená koupel „probudí". Je toho nesmírně mnoho. A stejně tak to platí i na bezesporu podstatnou část těla, a tím je obličej. Dokáže ho neskutečně „refrešnout“ a je pro něj doslova odměnou.

Ledová voda udělá s pokožkou obličeje doslova zázraky a má nespočet kosmetických benefitů. Když si ji budete dopřávat pravidelně, odmění vás zářivou pletí bez pupínků a jiných nedostatků. Jde o osvědčený trik mnoha známých celebrit. Vyzkoušejte ho a uvidíte sami, jak vám bude prospívat.

Zkuste začít s otužováním nejprve v rámci obličeje

Otužování je zdravé odedávna, ale kvůli lockdownům se ještě více zpopularizovalo. A je to dobře, protože jde o celkové posílení organismu. Pokud však zatím nemáte odvahu potopit celé tělo do ledové vody, zkuste to nejprve s obličejem. Uvidíte, jak je to příjemné a přínosné.

Pokud zatím nemáte odvahu potopit celé tělo do ledové vody, zkuste to nejprve s obličejem. Zdroj: shutterstock.com

Základem je čištění pleti

Aby byla vaše pleť zdravá a dokonalá, měli byste vždy myslet na její pravidelné ranní a večerní čištění. Není to jen o zbytečně drahých krémech a sérech, které vás oslovují z reklam a sociálních sítí. Není nad to opláchnout si hned po ránu obličej. Většinou dělá tento rituál každý, ale zpravidla teplou vodou. Zkuste udělat změnu a vyzkoušejte to s vodou ledovou. Jak to funguje a jaké to má výhody?

Principem je prokrvení

Díky použití studené vody zaktivujete krevní oběh a tělo vyloučí snáze přes kapiláry nežádoucí toxiny. Studená voda oproti teplé uzavírá póry, což je pro pokožku po ránu užitečné. Pleť vypadá lépe a póry nejsou tak viditelné. Horkou vodou byste si zbytečně odstranili z pokožky přirozenou mastnotu a oleje, které ji vyživují a chrání. Ve výsledku může dojít k vyšší produkci mazu a obličej se vám bude nehezky lesknout.

Ledová voda jako podkladový krém

Studená voda vaši pokožku vytónuje tak, že bude vypadat mnohem více svěží a mladší. Zároveň pleť na obličeji krásně vypne a je výbornou prevencí proti tolik obávaným vráskám. Při pravidelném používání značně zpomalíte proces jejího stárnutí.

Řekněte vale černým tečkám

Nepříjemné černé póry na obličeji nepotěší nikoho z nás. Příčinou jejich vzniku je často hormonální nevyváženost, špatné čištění pleti, užívání antikoncepce, nevhodná kosmetika a samozřejmě nadměrné holdování alkoholu a nikotinu. Využijte tedy k jejich potlačení ledovou vodu. Když si vodu nalijete do nádoby, můžete do ní vhodit i kostky ledu. Pak do blahodárné tekutiny na pár sekund obličej ponořte a několikrát tento proces zopakujte. Podpoříte tím pružnost pokožky, takže mazové póry se stáhnou a zmenší.

Zbavte se tmavých kruhů pod očima

Není to hezký pohled do zrcadla, když na vás z druhé strany kouká tvář s černými půlkruhy pod očima a někdy i s oteklými víčky, které vypadají jako pytle. Opět vsaďte na ledovou vodu! Dojde o ochlazení krevních cév, které vám pomohou kruhy zmírnit či zlikvidovat.

Akné je kožní onemocnění, kterým trpí lidé v každé věkové kategorii. Zdroj: shutterstock.com

Akné není problémem jen v pubertě

Jedná se o chronické kožní onemocnění, kterým trpí lidé v každé věkové kategorii. Naordinujte si ledovou koupel s kostkami ledu jako v předchozím případě. Ledová voda totiž dokonale podpoří správnou hladinu hydratace pleti.

Ledová voda zklidní následky nadměrného slunění

Pokud jste to přehnali se sluníčkem, je tady opět ledová voda pro svou schopnost uzavírat póry. Díky slunečním paprskům se totiž velmi rychle otevírají. Ledová lázeň nejen ochladí rozhicovaný obličej, ale celkově zklidní citlivá místa. V tomto případě použijte i uklidňující a hydratující prostředky jako například bílý jogurt či salátovou okurku.

