I když jsou v těle orgány, které považujeme za důležitější a pak také ty často přehlížené, jejich vzájemná spolupráce je ale nezbytná. Jedním z párových orgánů, na který si musíme dávat dobrý pozor, jsou ledviny. Jak poznáme, že něco není v pořádku?

Život bez funkčních ledvin je pro naprostou většinu z nás nemyslitelný a ti ostatní, kteří musejí pravidelně docházet na dialýzy, mohou potvrdit, že opravdu nejde o nic příjemného.

Jak je to s ledvinami a jejich onemocněním, se můžete podívat třeba na youtubovém kanálu Domácí dialýza:

Zdroj: Youtube

Jsou ještě důležitější, než si myslíme

Ledviny jsou totiž nadmíru důležité a užitečné, a kdyby „jen“ čistily krev od močoviny a jiných odpadních látek, mohli bychom jim dnem i nocí děkovat. Jenomže ledviny toho zvládají mnohem více. Díky nim tělo může regulovat krevní tlak, a dokonce hormon erytropoetin, který vzniká právě v ledvinách, pomáhá při nezbytné krvetvorbě. Takzvaně na povel mají také regulaci množství vody v těle a tím i koncentraci látek, které obsahuje, především minerálů. Komu by se ani to nezdálo ještě dost, může si do výčtu přidat ještě aktivaci vitamínu D, který následně napomáhá při stavbě kostí a posilování imunity.

Všimejte si ledvin

Jak je vidět, ledviny v našem těle rozhodně nezahálejí, a tak je na nás samotných, abychom se o ně také správně starali a v případě začínajících problémů raději zašli k lékaři. Jenomže jak poznáme, že to, co nás právě trápí, má svůj původ právě v ledvinách? Bude dobré zapamatovat si sedm znaků, které nás mohou na tuto myšlenku navést.

Krev, pěna nebo časté močení? Asi je to problém

Většina lidí má funkci ledvin spojenu hlavně s produkcí moči, a tak můžeme začít právě zde. Podívejte se do toaletní mísy, a pokud uvidíte, že je moč zbarvena do růžova, nebo dokonce do červena vinou příměsi krve, jde o znak poškození ledvin. Mohou to být ledvinové kameny, ale také infekční onemocnění a v krajním případě nádor. Nepodceňujte proto takovýto projev a raději se zajděte poradit s lékařem. Stejně tak jednejte i v případě, že se v záchodu na moči objeví bublinky. Ty jsou tvořeny bílkovinou, která také nemá v produktu zdravých ledvin co dělat. A dalším z možných náznaků, že něco není tak docela v pořádku, je frekvence potřeby zaběhnout si na toaletu. Kromě toho, že jde o velmi otravnou a nepříjemnou situaci, může značit jak infekci, tak i jiné poškození ledvin.

close info Profimedia zoom_in Otoky nohou mohou signalizovat problémy s ledvinami.

Otoky nohou i kolem očí

Jak jsme si už vysvětlili, ledviny regulují množství vody v těle. Jestliže nepracují tak, jak by měly, pak se může voda v těle hromadit více, než je běžné. To se samozřejmě někde projeví – a bývá to v oblasti kotníků a později i výše na nohou. Logickým důvodem koncentrace vody právě v těchto tělesných partiích je gravitace. Otoky ale nemusí postihovat jen nohy, mohou se projevit také kolem očí. I když v případě oteklých kotníků nemusí jít jen o problémy ledvin (podobně se projevují třeba i nemoci srdce nebo oběhového systému či jater), určitě bychom neměli zapomenout ani na tuto možnost.

Když únava vítězí...

Možná nemáte tolik energie jako dříve a cítíte se častěji, nebo dokonce stále unavení. Můžeme si takový stav vysvětlovat mnoha téměř neškodnými důvody od přetížení v práci, špatného počasí a hlasité hudby u sousedů, která utichá až nad ránem, ale měli bychom dobře vědět, že jednou z příčin mohou být také hůř fungující ledviny. Toxiny, které ledviny nevyčistí, kolují krevním řečištěm dál a zanáší naše tělo problémovými látkami. Takto zatížený člověk se pak jen těžko soustředí na práci a mnohdy jediné, po čem touží, jsou další hodiny spánku.

close info Shutterstock zoom_in Možná nemáte tolik energie jako dříve a cítíte se častěji, nebo dokonce stále unavení.

Spíte dobře nebo ne?

Hovoříme-li o spánku, ten je pro onemocnění ledvin velmi příznačný. Tedy nikoliv spánek samotný, ale problémy s ním. Jeho kvalita se zhoršuje, ráno se budíme nevyspalí, pacienta může dokonce postihnout takzvaná spánková apnoe, tedy stav, při kterém člověk přestává na chvíli dýchat. To jistě také spánku na kvalitě nepřidá.

Nedrbejte se, jdete k lékaři!

Nakonec je dobré připomenout ještě jeden důležitý znak, který nám může napovědět, že ledviny nejsou v takové pohodě, v jaké bychom je pro kvalitní život potřebovali. Tentokrát je třeba se zaměřit na pokožku, která je v ideálním případě dobře hydratovaná a nemíváme problémy s jejím svěděním. Pokud se ale tento klidový stav změní, pokožka je najednou suchá a svědivá, případně se mnohem snáze poraníme, je opravdu nejvyšší čas zajít za odborníkem. Taková situace totiž bývá příznakem pokročilejších stádií zhoršené funkčnosti a onemocnění ledvin.

Raději sázejte na jistotu

V případě podezření na jakékoliv onemocnění lékaři samozřejmě radí neomezovat se pouze na informace získané na internetovém vyhledávači, ale i když to nebývá mnohdy příjemné, zajít raději k lékaři – ať už k obvodnímu, nebo přímo ke specialistovi. Určitě se to vyplatí.

Zdroje: www.prospanek.cz, www.kidney.org, www.lekarnickekapky.cz