Lék na bolavé klouby? Naše babičky věřily kombinaci vajec a octa

V jistém věku už se stává ráno z postele ztuha. Ozývají se bolavé klouby, o které bychom se měli postarat. Dopřejte tělu nejen zdravý životní styl s dostatkem pohybu, ale i lék, na který se můžete spolehnout, uleví se vám.

Bolí vás záda či klouby? Nepropadejte panice, je to v určitém věku běžné. Bohužel mnoho z nás postihují různé degenerativní nemoci, jako jsou artróza nebo revmatické potíže, ale i s nimi se dá žít. A když je bolest chronická, není dobré ji řešit jen analgetiky. K prevenci bolestí a onemocnění našeho kosterního systému nejvíce přispívá pravidelný pohyb, protahování, relaxace, zdravá strava, vyvážený životní styl a dobrá nálada. I když možná máte pocit, že s věkem se už nedá nic dělat a je třeba bolesti vydržet, nemáte tak zcela pravdu. Máme pro vás pár tipů, které vám mohou pomoci k úlevě.

Vejce a jablečný ocet jsou úlevou pro bolavé klouby

K výrobě tohoto přírodního léku budete potřebovat pouze dvě ingredience, které jsou dostupné opravdu každému. Postačí vám 1 vejce a 150 ml jablečného octa. Nejprve důkladně omyjte vejce od všech nečistot a potom ho opatrně vložte do šálku s jablečným octem. V tomto vzácném moku jej nechte odpočívat celých 7 dní. Po týdnu by měla být skořápka dostatečně měkká, vejce opatrně vyjměte a žloutek z něho smíchejte s jablečným octem. Vznikne vám výborný léčivý drink. Pak už je to jen na vaší důslednosti. Pijte 10 ml tohoto úžasného nápoje rozmíchaného ve sklenicí teplé vody, a to ideálně třikrát denně. Již po prvních dnech užívání se budete cítit lépe.

Nejprve důkladně omyjte vejce od všech nečistot a potom ho opatrně vložte do šálku s jablečným octem. Zdroj: profimedia.cz

Vyrobte si ulevující mast

Připravte si med, hořčici, sůl a sodu, od každé suroviny 1 polévkovou lžíci. Pečlivě je smíchejte dohromady a zázračná mast je na světě. Aplikujte ji na postižená místa nejlépe večer před spaním. Zabalte mikrotenovou folií a poté vlněným šátkem, aby měla mast v teple co nejlepší účinky. Už brzy po prvním použití budete cítit obrovskou úlevu. Proceduru provádějte tak pět dní a podle potřeby vždy, když vás bude obtěžovat nepříjemná bolest.

Proč právě hořčice?

Největším zázrakem, který se v tomto případě postará o zmírnění bolestí, je právě hořčice. Toto dochucovadlo není v lidové medicíně ničím neobvyklým, používá se na bolesti kloubů docela často. Dokonce zabírá i na popáleniny. Pokud nanesete na popálené místo silnější vrstvu hořčice, bolest ustoupí.

Křen vás také zachrání

Křen nemusíte používat jen při vaření, protože mimo jiné zvyšuje prokrvení tkání, urychluje hojení a regeneraci při zánětu kloubů. Vyrobte si křenovou placku, kterou můžete přikládat na bolavé či namožené klouby. Jak ji připravit? Čtyři lžíce nastrouhaného křenu smíchejte s 200 gramy nastrouhaných čerstvých brambor, z nichž jste předem vymačkali tekutinu. Směs zabalte do gázy a přiložte na bolavé místo, které nejprve potřete sádlem. Nechte působit vždy asi tak půl hodiny. Při větším podráždění kůže počkejte s dalšími obklady minimálně tři dny a pak je zkuste zopakovat.

Zázvor dá vašim kloubům sílu

Skvělý kořen, který má široké spektrum použití. Jedním z jeho báječných účinků je schopnost zmírňovat bolest a otoky kloubů. Určitě pijte pravidelně zázvorový čaj, který má protizánětlivé účinky a může tak působit i vnitřně v případě revmatických bolestí. Zázvor můžete nastrouhat a připravit si obklady, které stačí přikládat na bolavá místa.

Kostivalová tinktura. Zdroj: profimedia.cz

Kostival prozrazuje své tajemství už ve svém jméně

Účinnou látku má tato rostlina skrytou především v kořenu, který obsahuje třísloviny a silice či alkaloidy. Nedoporučuje se užívat vnitřně. Na obklady a masti je ale ideální. Nastrouhaný kostivalový kořen naložte do lihu a nechte několik dní odstát. Jakmile pustí sliz, můžete jím mazat nejen bolavé klouby a namožená záda, ale i pohmožděniny. Využívá se také jako podpůrná léčba při zánětu žil. Pokud si na domácí přípravu netroufáte, hledejte tinktury, masti a oleje ve specializovaných prodejnách.

