Lékaři se shodují: Toto jsou místa, kde byste měli vždycky chodit bosí

Boty jsou pro nás nepostradatelnou součástí šatníku a kvalitní boty obzvlášť. Občas ale i naše chodidla potřebují odpočinek a hlavně volnost. Existují místa, která k bosé chůzi přímo vybízejí a chůze na boso je na nich navíc posvěcená přímo lékaři. Která to jsou?

Chůze na boso je oblíbená u stále většího počtu lidí. Potkat dnes někoho i ve městě bez bot není nic ojedinělého a takzvané barefoot boty se staly běžným zbožím. Chůze naboso má bezesporu spoustu benefitů a je fyzioterapeuty i lékaři doporučována. Všeho by si měl ale člověk dopřávat v rozumné míře.

Stimulace chodidel

Při chůzi bez bot si lidé pochvalují hlavně pocit svobody, z fyzioterapeutického hlediska zase patří mezi benefity bosé chůze aktivní zapojování všech svalů v chodidle.

Jaké další přínosy má chůze na boso, se podívejte na videu:

Rozhodně je dobré nohy čas od času vysvobodit z těsných bot a o příznivých účincích bosé chůze na zdraví člověka není pochyb. Rozhodně byste ale neměli boty odložit úplně a napořád. Odborníci se shodují, že celoroční chůze na boso je naopak velmi kontraproduktivní a zmiňují, kdy je naopak nejpřínosnější boty zout.

Opojný písek

Kdo to jednou zkusil, ví, že se tomuto pocitu jen málo co vyrovná. Ucítit teplý jemný písek pod chodidly a s každým krokem se do něj lehce zabořit. Tušíte správně, jakmile se dostanete na pláž, rozhodně boty sundejte. Vaše nohy vám poděkují. Díky písečné stimulaci se v chodidlech aktivují nervová centra, dojde k lepšímu prokrvení končetin a navíc zpevníte svaly chodidel. O blaženém pocitu nemluvě.

Chůze po mokrém písku na pláži je jednou z nejzdravějších. Zdroj: Shutterstock

Doma je to samozřejmost

Ve většině českých domácností se boty doma nenosí, i když výjimky se najdou. V ostatních zemích světa ale zouvání doma zase tak běžné není, přestože se lékaři shodují na tom, že je to špatný postup. Chodit doma v botách na ven s sebou může přinášet nejrůznější zdravotní rizika. Na botách si totiž můžete domů přinést spoustu bakterií, které mohou být zdrojem nejrůznějších nákaz. Pokud máte doma malé děti, chůze na boso by měla platit dvojnásob.

Nejen do tělocvičny

Přestože tento zvyk u nás není zcela zakořeněn, existuje několik míst, kde je vyzutí bot rozhodně dobrý nápad, a to ze zdravotních důvodů. V prostorách tělocvičny nebo fitness nebo v lázeňských prostorách by měla být chůze na boso nebo v přezůvkách samozřejmostí. Představte si, jak cvičíte na podlaze, po níž před chvílí chodil někdo v botách, jež využívá hlavně venku.

V některých prostorách byste si měli boty sundávat automaticky. Zdroj: Shutterstock

Zeleň jako terapie

Doslova terapeutické účinky má bosá chůze po trávě. Jakmile máte možnost vykročit na zahradu, nechte boty doma. Příjemné to může být i po lesní cestě a příhodné mohou být i opravdu dobře udržované a čisté městské parky. Pokud se k bosé chůzi čas od času odhodláte, nezapomeňte posléze na dobrou hygienu. Pozor si dejte v letních obdobích na bodavý hmyz, který by vám mohl zážitek znepříjemnit a opatrně by měli k bosé chůzi přistupovat i diabetici.

