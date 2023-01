Lektvar proti nachlazení z běžných surovin: Naše babičky ho měly vždy při ruce

Chřipková sezóna je v plném proudu a doba, kdy se z nachlazení stane pravidelná návštěva domácnosti, ještě není zdaleka u konce. Jak s projevy nachlazení bojovat babskými radami? Vyzkoušejte metody, které používaly naše babičky. Některé sirupy a léčivé směsi se vyplatí mít při ruce celou zimu!

Z pomyslného trůnu královna zima ještě několik měsíců nesestoupí a chladné počasí jako zdroj chřipkových neduhů, nás ještě chvíli trápit bude. Jak proti projevům nachlazení, chřipky a angíny bojovaly naše babičky? Hlavně tím, co měly doma ve spíži. Přinášíme vám hned několik tipů, jak se vykurýrovat doma svépomocí po vzoru babských rad, které skutečně fungují.

Kombinace těch správných přírodních léčitelů vás dostane zpět na nohy. Zdroj: shutterstock

Zázvorový král

Zázvor získává na své popularitě. Nejenže je chutný a můžete jej v kuchyni široce využít, je ceněn zejména pro své blahodárné účinky na lidský organismus. Oddenek zázvoru seženete čerstvý, sušený, mletý i kandovaný. V období chřipek je nejlepší ten čerstvý. Jednoduše z něj připravíte čaj, ale i silný sirup nebo šťávu, která vás v době chřipkové krize postaví na nohy.

Ostatně podívejte se sami na video, jaký životabudič lze ze zázvoru a dalších dvou ingrediencí připravit:



Žlutavý oddenek původem z Číny má neuvěřitelnou sílu. Působí antibakteriálně a antiviroticky, posiluje obranyschopnost našeho organismu a má blahodárný vliv na dýchací cesty. Navíc si skvěle poradí i v momentech, kdy vám není dobře od žaludku. Příznivě ovlivňujte také trávicí systém a působí velmi pozitivně i na kardiovaskulární systém, takže pomáhá chránit srdce a cévy.

Čaje z heřmánku i lípy

Zázvor je skvělý nejen pro své zdravotní účinky, ale i pro chuť. Jakmile bojujete s chřipkou nebo nachlazením, je žádoucí přijímat větší množství tekutin. Střídejte bylinkové čaje s odvarem z čerstvého zázvoru. Ve spíži mějte po ruce heřmánkový, ten posiluje imunitu a uklidňuje. U někoho může dokonce vyvolat spánek, což je pro tělo v době boje s nemocí velmi důležité. Hodit se bude i lipový čaj. Ten zase umí pomoci s vysokými horečkami, podporuje pocení, dokáže rozpouštět hleny a utišit křeče, celkově má protizánětlivý a uklidňující účinek.

Suroviny očistěte, nakrájejete a dejte do sklenice s cukrovou vodou. Zdroj: shutterstock

Lektvar našich babiček

Když už jde do tuhého, nasaďte nejsilnější zbraně. Možná se vám bude na první pohled zdát, že kombinace surovin je nesourodá a nemůže fungovat, věřte ale zkušenostem našich předků. Naše babičky dobře věděly, co funguje a co je nejrychleji postaví na nohy.

Připravte si čistou velkou zavařovací sklenici a převařenou vlažnou vodu. Do sklenice nasypejte kilo krystalového cukru. Omyjte dva bio citrony a nakrájejte na malé kostky. Připravte si jednu velkou nebo dvě menší cibule, oloupejte je, očistěte a také nakrájejte na kostičky. Připravte si stroužky z jedné palice česneku. Vyloupejte je a nakrájejte na tenké plátky. A konečně poslední ingredience - čerstvý kopr. Ten nasekejte nadrobno a spolu s ostatními nakrájenými surovinami přidejte do sklenice s cukrovou vodou.

Voňavý kopr má překvapivé účinky na naše zdraví a obranyschopnost organismu. Zdroj: shutterstock

Kopr nejen do omáčky

Zdravotní účinky cibule, česneku a citronu jsou nesporné a léty prověřené. Po těchto pomocnících v podstatě saháme pokaždé, když je nám zle. Kopr ale není zrovna typickým domácím lékařem, alespoň na první zdání. Nenechte se ale mýlit tato lahodná aromatická bylinka je velmi zdravá a také prospěšná. Má protizánětlivé účinky, při pravidelné konzumaci posiluje imunitu a velmi pozitivně ovlivňuje činnost ledvin, čímž přispívá k detoxikaci organismu. Až tedy budete zase vařit koprovou omáčku, myslete na to, že děláte velkou službu svému zdraví a nebojte se do ní přidat voňavé bylinky bohatě.

Zdroje: www.youtube.com, www.ceskatelevize.cz, www.lekarna.cz, www.mojeambulance.cz, www.bylinkovo.cz