Lesklokorka, božská houba nesmrtelnosti: Jak ji poznat v lese a jak pěstovat?

Že jste zatím o této „protistárnoucí“ houbě neslyšeli? Možná ji budete znát jako lesklokorku lesklou nebo Reishi. Jestli ani tyto názvy nepomohly, nevadí, alespoň se dozvíte něco nového a zajímavého.

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.idnes.cz, www.reishi-ganoderma.cz

Reishi známá tisíce let

Lesklokorka lesklá je dřevokazná chorošovitá houba, která roste i u nás v České republice. Můžete na ní narazit od května do října na pařezech listnatých stromů, především se jedná o topol, dub, platan a ořešák. Ale pozor, jde lehce zaměnit s jiným druhem.

Reishi se v Asii používá přes 4000 let, v Číně jí například označují jako rostlinu, co má duchovní sílu, nebo jako „šťastná bylina“. Je považována za významnější bylinu než ženšen.

Z této zázračné houby se vyrábí tinktura, mast, prášek, kapsle, extrakty se přidávají do čaje a kávy.

Nasušenou lesklokorku rozkrájíme nebo rozdrtíme na prášek Zdroj: Profimedia

Jakým způsobem je lesklokorka pěstována

Lesklokorka se dá pěstovat na špalcích, nebo balících pilin z výše uvedených stromů. Dále se k pěstování používá i bioreaktor.

Špalky – tato metoda je považována za ideální. Nejčastěji se setkáte s dubovými špalky. Nechají se pořádně vyschnout, poté se očkují podhoubím. Následně se polena zahrabou do hlíny, která je dobře živená. Při pěstování si musíte dávat pozor na správnou vlhkost a teplotu. Plodnice se sklízejí za 10-12 měsíců. Z této metody vzejdou houby, které mají vysoký obsah cenných látek. Z pilin a reaktoru to žádná sláva není. U reaktoru se jedná o levné, a hlavně rychlé pěstování, které není zaměřené na kvalitu – a ta jaksi pokulhává.

Žena držící lesklokorku Zdroj: Profimedia

Chcete si reishi zkusit vypěstovat doma? Můžete!

Reishi si můžete vypěstovat i doma! Na internetu si běžně koupíte sadbu a cena není nijak závratná. Začít lze kdykoliv v roce.

Nejdůležitější jsou sterilizované piliny. A ty si musíte vytvořit doma. Bukové piliny (nebo i jiné, na kterých lesklokorka roste), nasypte do varných sáčků a vařte je dvě hodiny. Až se sáček s pilinami vytemperuje na pokojovou teplotu, udělejte do sáčku díru a do díry vložte sadbu. Po této akci pytlík zavažte, vytvořte několik otvorů a dejte ho někam, kde je cca 20°C. Pokud se zadaří a houby vám vyrostou, sklízejte tehdy, kdy bude mít klobouček červenohnědou barvu. Což je za přibližně tři měsíce. Houba se nekonzumuje čerstvá, nejdříve ji usušte a umelte na prášek, který se poté užívá.

Pokud chcete zkusit, zda lesklokorka prodlužuje život, 5 g prášku rozmíchejte ve sklenici vody a vypijte. Zdroj: Profimedia

Houba nesmrtelnosti?

Vypěstovat bychom lesklokorku už zvládli, ale k čemu nám vlastně bude?

V čínské medicíně se při pravidelném užívání reishi říká, že prodlužuje život. Pokud to chcete prubnout, denně 5 g prášku rozmíchejte ve sklenici vody a vypijte. Pokud máte nějaké problémy s imunitou, zvedněte denní dávku na nějaký čas na 10 g. Třeba na tom něco bude.

Tato houba obsahuje například velké množství železa, selenu a vitamíny skupiny B. Obsahuje i germánium, které podporuje imunitu. Obsahuje mnoho dalších prospěšných látek, pro příklad uvedu jen velké množství antioxidantů, aminokyseliny, vlákninu, polysacharidy, a mnoho dalších.

Příznivě působí na paměť, má protizánětlivé účinky, a dokonce se využívá při prevenci trombóz, neboť obsahuje adenosin. Je také doporučována alergikům, protože uvolňuje histamin. Dále blahodárně působí na spánek, játra, proti únavě, na menstruaci, proti kokům, při onkologických problémech, proti stresu… to bychom tu byli do rána. Je to jednoduše všestranný pomocník!