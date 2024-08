Vlasy o prázdninách trpí. Ničí je slunce, mořská i chlorovaná voda a také vysoké teploty. Věnujte jim péči dřív, než ji budou opravdu potřebovat. Poradíme co dělat jinak, aby se vlasy ve zdraví dočkaly konce léta.

Hydratace

Dostatek vláhy je alfou a omegou letní péče o vlasy. Slunce, respektive UV záření, totiž narušuje vlasovou kutikulu, což se projevuje suchostí a křehkostí a často i roztřepenými konečky. Navíc ztrácejí přirozený lesk. A to ještě ani nebyla řeč o koupání v moři nebo bazénu! V se proto v první řadě zaměřte na zvýšení hydratace.

Co to znamená v praxi? Nebojte se stávající vlasovou kosmetiku vyměnit za tu s hydratačním efektem. Potřebovat budete jak šampon, tak kondicionér a masku. Dobrou volbou bývají také přípravky ze ‚slunečních řad‘, které vlasům umí kompenzovat všechny letní ústrky od slunce až po slanou vodu. A i když při odjezdu na dovolenou šetříte v kufru každý centimetr krychlový, pořiďte si prázdné cestovní flakonky (k dostání např. v dm.cz) a naplňte je vším, co je potřeba.

Chraňte se před sluncem

Platí to nejen pro pleť, ale i pro vlasy: UV ochrana je nutnost, tím spíš máte-li barvené vlasy. Spolehlivě je ochrání vlasové spreje s UV filtry. I ty často najdete ve ‚slunečních řadách‘. Produkty s UV ochranou doporučují kadeřníci používat ideálně celoročně, ale v létě obzvlášť. Sluneční záření vlasy narušuje a barvu z vlasů může úplně ‚vypálit‘. U zesvětlovaných vlasů je slunce velký problém, protože může způsobit jejich nenávratné poškození.



Proto se o prázdninách snažte mít pořád něco na hlavě – klobouk nebo kšiltovku. Vyhnete se tak nejen poškození vlasů, ale i spálené pěšince (na tu, mimochodem, platí gel z aloe vera). Dlouhovlásky udělají dobře, když své vlasy zapletou do volného copu nebo drdolu – vlasy nebudou tolik vystavené slunci.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Slaměný klobouk ochrání před sluncem pleť i vlasy

Zbavte vlasy soli a chemie

Ani neustálé máčení vlasům nesvědčí – jak slaná, tak chlorovaná voda (v bazénu je mnohem vyšší koncentrace chloru než ve vodě z kohoutku) je vysušuje a nahrává tak jejich dalšímu poškození. I v tomto případě nejcitlivěji reagují barvené nebo už narušené vlasy. V případě chloru je navíc třeba počítat i s tím, že může negativně ovlivnit váš odstín.

Rada kadeřnice Terezy Vlasákové z pražského salonu Ten pocit zní: „Svým klientkám vždy radím, aby si před vstupem do moře nebo bazénu vlasy namočily ve sprše nebo pitnou vodou z lahve. Vlasy, které jsou již namočené, nenasáknou tolik slané nebo chlorované vody, která je může vysušovat a namáhat.“ Vlasy také doporučuje pravidelně, nebo alespoň po dovolené či létě, hloubkově čistit. Buď v salonu nebo doma, kdy si můžete pomoci speciálním čisticím šamponem.

Rada! Po koupání si vlasy opět propláchněte vodou. Myslete na to, že čím déle na nich sůl nebo chlor zůstanou, tím větší škody mohou napáchat. Pokud pravidelně navštěvujete bazén, je nejlepší sáhnout po koupací čepici.

Zacházejte s vlasy šetrně

Slunce a voda pro vlasy představují extrémní zátěž. Proto je namístě pokusit se jim na všech ostatních frontách ulevit. V první řadě se je snažte co nejméně zatěžovat vysokými teplotami z fénu. Je-li to jen trochu možné, nechte je uschnout na vzduchu. Žehličku a kulmu odložte úplně. Velmi opatrné buďte také při rozčesávání, zejména v případě mokrých vlasů, které jsou k poškození náchylnější než ty suché. Používejte hřebeny s širokými zuby nebo speciální kartáče určené k rozčesávání vlasů. Máte-li pocit, že se vám vlasy cuchají víc, než je zdrávo, neváhejte sáhnout po sprejích usnadňujících rozčesávání. Někdy v tomto směru mohou pomoci i bezoplachové kondicionéry ve spreji. Zacuchávání také předejdete tím, že si vlasy sepnete do culíku nebo zapletete do copu či drdolu. Určitě to udělejte ve dnech, kdy je větrno.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Krásné vlasy jsou výsledkem komplexní péče, kterou je nutné dodržovat i v létě

Pečlivě také sledujte, jak vaše vlasy reagují na šampon. „Příliš časté mytí nesprávným typem přípravku může dráždit vlasovou pokožku, způsobovat vznik lupů a vysušovat vlasové vlákno. Doporučuji používat šampon s bezsulfátovým složením a bez parfemace či s velmi jemnou parfemací,“ radí kadeřnice. Přizpůsobte se zkrátka tomu, co vašim vlasům svědčí.

Tip: Po dovolené nezapomeňte vlasy odměnit návštěvou u kadeřníka – dobře jim udělá hloubková regenerace, ozdravný střih, a pokud se barvíte, tak nejspíš i korekce barvy.

Zdroj: časopis Receptář, převzato z časopisu Kondice