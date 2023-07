Levandulový čaj denně: Za pár dní velká úleva. Na co všechno pomáhá?

Levandulový čaj nádherně voní, oslazený medem báječně chutná a má i spoustu léčivých účinků. Jakých?

Levanduli znali už staří Řekové. Používali ji jako přírodní lék proti migrénám, bolesti v krku nebo jako dezinfekci při různých řezných ranách a poraněních. O pár století později bývala levandule využívána jako první pomoc při bolestech, pokousání od vší, ale i coby „boží karabáč“ na nemravné choutky poddaných. Aby zbožný křesťan dostál svých povinností, míval pro případ chtíče doma kytičku levandule. Stačilo si k ní přičichnout a pokušení se rozpustilo jako pára nad hrncem.

Ve videu se seznámíte s různými druhy levandule a jejich léčebnými účinky:

Léčivá vůně levandule

Kdo ví, co by se stalo, kdyby muži a ženy ve středověku hojně pili levandulový čaj. Byl by jejich erotický život chudý, nebo by se v něm našla i nějaká skulinka pro trochu vášně? Levandule je skutečně bylinka, která působí zklidňujícím dojmem. Podle aromaterapeutů přináší vůně levandule pocit radosti, míru a čistoty. Dodnes je využívána při nadměrném stresu, vyčerpání a sklonech k depresím.

Kouzlená moc nápojů

Levandule obsahuje silice, třísloviny, flavonoidy a kumarin. Tahle směs látek podporuje srdeční činnost, uvolňuje žaludeční a střevní křeče, mírní revma a tlumí úzkosti. Bonusy téhle bylinky můžete vychutnat ve formě nápojů. Tady jsou dva z nich:

Levandulový čaj

Do hrnku dejte 1 lžičku sušené levandule, zalijte ji horkou vodou (100 ºC) a nechte 10 minut louhovat. Nápoj sceďte a vypijte. Ideální je zejména při nespavosti!

Levandulový čaj vám přinese klid na duši. Zdroj: Profimedia

Středomořská limonáda

Převařte litr vody. Nasypte do ní lžíci sušené levandule a nechte zhruba 20 minut louhovat. Směs sceďte, přidejte šálek medu a šťávu ze 2 citronů. Limonádu dejte vychladit nebo přidejte několik kostek ledu. Podávejte ji se snítkami máty a větvičkami levandule. Levandulová limonáda vás osvěží a zlepší vám náladu.

Limonáda se svěží chutí levandule vás osvěží. Zdroj: Profimedia

Co se stane, když bude pít levandulový čaj denně:

Levandule je známá svými uklidňujícími vlastnostmi a pití levandulového čaje může pomoci snížit stres a úzkost. Mnoho lidí si tento čaj užívá jako prostředek k relaxaci a podpoře klidného spánku.

Tato fialová bylinka obsahuje látky s protizánětlivými vlastnostmi, které mohou pomoci zmírnit zažívací problémy, jako jsou nadýmání, křeče nebo záněty žaludku. Pití levandulového čaje může podpořit trávení a uklidnit žaludek.

Levandulový čaj je oblíbeným přírodním prostředkem pro zlepšení kvality spánku. Má mírné sedativní účinky a může pomoci uvolnit napětí a usnadnit usínání. Pokud trpíte nespavostí, levandulový čaj je ta správná volba.

Levandule obsahuje antioxidanty, které pomáhají v boji proti volným radikálům a ochraňují tak buňky před poškozením. Antioxidanty jsou důležité pro zdraví a mohou hrát roli při prevenci různých onemocnění.

Zdroje: www.cajovy.blog, www.living.iprima.cz