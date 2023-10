close info Profimedia

Johana Dahlová 26. 10. 2023 clock 3 minuty video

Co si vybavíte, když se řekne levandule? Barvu, vůni, koupel či moderně pojaté sladkosti jako jsou levandulové makronky či řemeslné zmrzliny? Levandule ale rozhodně není jen to. Je to také léčivka, která může být zajímavá i pro vás. Co nabízí?

Báječná levandule Levandule je prostě snová, a to do slova a do písmene. Jak ji využít i pro vaše zdraví? Je to docela jednoduché. Podívejte se na videopříspěvek z YouTube kanálu Bylinkopedie, kde vám autoři nabízejí nejen informace, ale také krásný pohled na nekonečná fialová pole. Zdroj: Youtube Levandový čaj uleví hlavně vaší hlavě Sušená levandule je použitelná mnoha způsoby a ač je vůně této rostliny vesměs oblíbená, s množstvím to nepřehánějte. Čaj se obvykle připravuje z jedné lžičky sušených květů spařených šálkem horké vody. Po 5 minutách louhování můžete levanduli scedit, podle potřeby čaj dosladit a vypít. Látky v levanduli ovlivňují lidský organismus v mnoha směrech a rozhodně pozitivně. Obsahuje mnohé léčivé látky a je vyzdvihována především pro uklidňující a relaxační účinky. To ale rozhodně není vše. Kromě zlepšení spánku a usínání skutečně znatelně snižuje pocit stresu a úzkosti. Levandule pomáhá také při bolesti hlavy, především v případech přepětí a právě nadbytečného stresu. Nicméně může pomoci i při migrénách. close info Shutterstock zoom_in Levandule se používá také v kosmetickém průmyslu. Proti nafouklému břichu Jako každá správná bylinka i levandule napomáhá trávení, ulevuje při pocitech nafouknutí či plynatosti. Navíc má také mírně protizánětlivé účinky, což blahodárně působí na celé tělo, stejně tak pomáhá obsahu antioxidantů, které jsou důležité jako ochrana proti volným radikálům. Ty hrají významnou roli ve vzniku a rozvoji mnohých onemocnění. Lepší dýchání Charakteristická vůně levandule přispívá i k uvolení dýchacích cest a úlevě při rýmě, nachlazení či kašli. Navíc působí jako mírný prostředek tišící bolest, což pomáhá i při zmiňovaných onemocněních. Ač nejsou závažná a vyléčení je jen otázkou času, každý prostředek nabízející úlevu se počítá. Krásnější pokožka Konzumací čaje z levandule také můžete prospět vaší kůži. Nejen zevní, ale také vnitřní užívání levandule má pozitivní vliv na pokožku celého těla. Ačkoli jsou přínosy levandule mírné a ve většině případů působí bylina na organismus pozitivně, rozhodně se můžete setkat také s nesnášenlivostí na ni a při nadužívání i se střevními obtížemi. Pomůže i s nachlazením Levanduli lze užívat také zevně při bolavých či natržených svalech, na vřídky či problémy s kůží, a to ideálně ve formě oleje. Doporučuje se také k inhalaci v případě rýmy a nachlazení, ale také při astmatických obtížích. Související články close Zdraví 7 potravin, kterým byste se měli vyhýbat při depresi. Patří mezi ně i kečup a sójovka close Zdraví Dna a kyselina močová: Málokdo ví, že ji umí likvidovat i úplně běžné potraviny Zdroje: bylinkyprovsechny.cz, mediteka.sk

tag Čaj Levandule Vůně

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít