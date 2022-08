Levandulový med je zdravotní zázrak: Snadno si ho vyrobíte i ze sušené levandule

Med je zdravé přírodní sladidlo, které by nemělo chybět v žádné domácnosti. Vyzkoušejte si udělat netradiční variantu z levandule. Znaly ji už naše babičky a nedaly na ni dopustit.

Levandule není jen okrasnou a typicky voňavou květinou, ale jedná se o vynikající bylinku, která nesmírně prospívá i lidskému zdraví. Zklidňuje unavenou mysl a celkově velebí tělo. Svou vůní dokonale odpuzuje komáry a je často používána v kuchyni i při výrobě kosmetiky. Její využití je opravdu pestré.

Levandule

Krásná fialově kvetoucí bylina je původem ze Středomoří a s oblibou se pěstuje i v našich končinách. Její léčivé účinky byly využívány už v hluboké historii a znali je už staří Egypťané, Římané a Řekové. Levandule se používala nejen k mumifikaci těl, ale i v kuchyni jako výrazné dochucovadlo, a dokonce byla častou přísadou uklidňujících koupelí a jednou z hlavních složek tehdejších parfémů.

Levandule je bylinkou mnichů

Ze Středomoří se k nám levandule dostala hlavně díky mnichům z přímořských oblastí, kteří ji zpopularizovali jako všestrannou bylinu, jež oblažuje tělo i mysl. Často ji používali jako přísadu do mnoha nápojů a pokrmů. Dodnes je velice populární jako součást provensálského koření, které se s oblibou používá téměř po celém světě.

S čím vším vám levandulový med pomůže?

V případě, že máte potíže se spaním, jde o vynikající medicínu. Protože má zklidňující účinky, je výborným pomocníkem na špatnou náladu a deprese. Jeho tlumivý účinek zklidní celou centrální nervovou soustavu, a tak pomáhá i v období přepracovanosti, při nadměrném stresu, nervozitě, proti migrénách a hysterii.

Zároveň je účinným prostředkem na nevolnosti žaludečního charakteru, nebo na závratě. Levandule totiž výborně stimuluje slinivku břišní a má celkově blahodárný vliv na činnost střev. Obsažené látky také likvidují nežádoucí bakterie v těle a podporují rekonvalescenci po mnohých nemocech. Květ levandule se také podílí na snižování nebezpečného vysokého tlaku, působí močopudně a tiší menstruační bolesti.

Jak na levandulový med

Půl kilogramu rozemletých levandulových květů vložte do hrnce a zalijte je 1 l vody. Přidejte k nim 3 pokrájené citrony, 3 kousky celé skořice a vše tak 20 minut povařte. Poté hrnec odstavte a nechte směs do dalšího dne louhovat. Následně vzniklý výluh sceďte a po zahřátí v něm za stálého míchání rozpusťte 1,5 a 2 kg cukru. Vařte do té doby, dokud nedosáhnete požadované medové konzistence. Ještě horký med potom nalijte do čistých skleniček a po vychladnutí je zavíčkujte.

Levandulový med je výborný například na chleba s máslem, do jogurtů a kaší, do čaje, ale i na palačinky nebo lívance. A není nad to dát si lžičku před spaním.

