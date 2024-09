Pokud máte na zahrádce tuto květinu, máte v podstatě terapeuta zdarma. Vůně této květiny podporuje činnost mozku a snižuje stres a úzkosti. Podívejte se, která to je, a jestli ji náhodou nemáte doma.

Květina jako osobní a neplacený terapeut? To je trochu přehnané, ale tato květina má skutečně pozitivní účinky na vaši hlavu. Nejen, že vůně této květiny podporuje činnost mozku, ale také dokáže zmírnit stres a úzkosti. Dokonce je to hlavní přísada přírodních antidepresiv, až tak je uklidňující a pomáhá proti stresu a úzkostem. Víte již o jakou květinu se jedná? Je to levandule.

Účinky levandule

Levandule je známá po celém světě, a to především pro svou zajímavou vůni a krásně fialovou barvu. Levandule používali již ve středověku jako zázračnou bylinu. A nyní ji používají po celém světě, ať už v mýdlech, parfémech nebo i v receptech.

Ne mnoho lidí je však seznámeno s pozitivními účinky, které levandule může mít na jejich psychické zdraví. Má relaxační účinky, a proto funguje v podstatě jako přírodní sedativum.

close info Lucie Peukertová zoom_in Levandule pomáhá proti úzkostem, nespavosti a stresu.

Levandule se v poslední době objevuje nejvíce v podobě esenciálního oleje. Ten dokáže zklidnit a snížit stavy úzkosti, neklidu, nervozity, a také se používá pro přírodní utlumení depresí. Kromě toho také pomáhá lidem navodit klidný spánek, například v podobě čaje.

Jelikož je levandule naprosto přírodní, mohou ji užívat téměř všichni. Studie například prokázala, že aromaterapie pomáhá matkám během porodu. Inhalace levandulových kapek také snižuje riziko poporodních depresí.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Esenciální oleje z levandule jsou prospěšné novým maminkám po porodu během aromaterapeutických masáží a terapií.

Zázračná levandule

Co se týče výhod levandule u nových maminek, zdaleka nekončí. Bylo prokázáno, že levandule používaná při aromaterapické masáži zlepšuje jak fyzický, tak duševní stav nových maminek. Tím pádem také usnadňuje interakci mezi matkou a dítětem.

Velikou výhodou levandule je to, že nejen navodí klidný stav mysli, ale zároveň snižuje úzkost tím, že ovlivní reakci vašeho těla v kritických situacích. Je to zkrátka skvělý prostředek, pokud bojujete s úzkostí, stresem nebo lehčími formami deprese, ale zároveň byste problém chtěli řešit tou nejpřirozenější a nejpřírodnější cestou. Navíc ji seženete jak ve formě kapek, tak tablet nebo jako esenciální olej.

