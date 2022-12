Nejlevnější superpotravina. Jak prospějí obyčejné sardinky zdraví: Je to zázrak

Pokud chcete být zdraví jako „řípa“, zařaďte do svého jídelníčku pravidelně sardinky. Možná jste doposud nevěděli, že je to superpotravina, a navíc poměrně levná. Co se nutričních hodnot týká, těžko najít většího konkurenta.

Ačkoliv patří sardinky mezi drobné živočichy, jejich výživová hodnota a vliv na lidské zdraví jsou podle vědců obrovské. Sardinky jsou totiž jednou z nejlepších superpotravin z hlediska nutričních hodnot, která je navíc velmi lehce stravitelná. Tyto malé rybky jsou doslova plné vitamínů, bílkovin a mnohých dalších prospěšných látek. A navíc je pořídíte za poměrně nízkou cenu, a to i nyní v době zdražování.

Nakupujte jen opravdové sardinky

Pod názvem sardinky se na současném trhu často prodávají i jiné ryby. Ne všechno, co v obchodech naleznete pod názvem Sardinka, je skutečná sardinka obecná, latinsky Sardina pilchardus! Jak si tedy vybrat jen ty pravé, které obsahují velké množství protizánětlivých látek?

Sáhnout byste měli vždy po sardinkách ve vlastní šťávě nebo v extra panenském bio olivovém oleji. Úřady pod tlakem některých výrobců a obchodníků povolily nazývat sardinkami i další druhy ryb včetně sleďů, které mají naprosto jiné složení masa. Zkontrolujte si vždy v popisku na obalu, jakou rybu konzerva opravdu obsahuje.

Pod názvem konzervované sardinky si můžete pak domů přinést klidně různé sardele, šproty nebo ančovičky. V konzervě by se kromě pravých sardinek, pitné vody a jedlé soli, případně olivového oleje, nemělo nic dalšího nacházet. Dejte si tedy pozor i na obsah glutamanu sodného, který nejednou bývá škodlivou přísadou.

Pozor na procentuální podíl sardinek

Ideálně by v konzervě mělo být 70 až 80 % sardinek. Mnozí výrobci vyrábějí produkty s mnohem menším podílem rybiček a často obsah zbytečně „vycpávají“ dalšími potravinami či nekvalitním olejem. A co že je na těch sardinkách taková bomba?

Jedná se o zdroj kvalitních bílkovin

Pouhých 100 gramů sardinek obsahuje kolem 25 g snadno stravitelných živočišných bílkovin. Kvalitní bílkoviny vám dodají energii a pomohou růstu a regeneraci vašich svalů. V současnosti se bílkoviny běžně uměle přidávají do jogurtů, tyčinek, mléčných nápojů či pudinků. V sardinkách je však máte v přirozené formě, a navíc v poměrně slušné dávce a za mnohem nižší cenu. Ještě ke všemu ušetříte svůj organismus zbytečných škrobů, zahušťovadel a uměle vyrobených látek.

Omega 3 mastné kyseliny pečují o cévy

Odborníci na zdravou výživu vyzdvihují sardinky také pro vysoký obsah zdravých omega-3 tuků. Jedná se o vzácné látky, které podstatně snižují riziko kardiovaskulárních příhod. Navíc ovlivňují dobrou náladu, svižnější myšlení, lepší krevní oběh i metabolismus glukózy a inzulinu. Stejně tak se podílejí na snižování vysokého krevního tlaku a celkově chrání organismus před srdečními chorobami. Na 100 g sardinek připadá 11 g nenasycených „dobrých“ mastných kyselin.

Slušná dodávka snadno vstřebatelného vápníku

Sardinky jsou velmi vhodnou potravinou nejen pro dospělé, ale i pro děti a seniory. Ve 100 g sardinek je až 400 mg vápníku! A protože se v případě sardinek konzumuje současně s vitamínem D, který funguje jako transportér vápníku, je urychlena jeho cesta přímo do kostí. Bez něho by prošel tělem bez řádného účinku.

Sardinky se totiž pojídají celé, a to včetně jejich páteře. Právě v kostech je největší množství vápníku. Protože během úpravy dochází k maceraci ryb, jsou kůstky tak křehké, že z nich lidský trávicí systém dokáže vápník snadno absorbovat. Pokud se drobných kostiček přesto obáváte, můžete si sardinky rozmělnit v mixéru a přidat je například do pomazánky.

Vitamíny a stopové prvky

Kromě toho sardinky obsahují spoustu železa, hořčíku, fosforu, draslíku, zinku, mědi, manganu a také celou sadu vitamínů B. Pouhých 100 g sardinek téměř pokryje denní spotřebu vitamínu B12. Dále naleznete v sardinkách i vitamíny A a D. Sardinky jsou také výborným zdrojem selenu, tedy protirakovinného stopového minerálu.

