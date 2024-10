Řešíte zvýšenou hladinu nezdravého cholesterolu v těle? Konzumujte pravidelně levné potraviny na jeho účinné snížení!

V současné době řeší mnozí z nás vysoký cholesterol, který představuje pro lidský organismus vážné zdravotní riziko a může vést k závažným zdravotním komplikacím. Jeho nepříznivé hladiny je možné snížit, a to i bez užívání léků.

Řešením je úprava jídelníčku a zařazení potravin, které mají schopnost hladinu LDL (špatného) cholesterolu snížit, a naopak hladinu HDL (dobrého) cholesterolu podpořit. O které se jedná konkrétně?

Co snižuje hladinu cholesterolu? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu ProCare:

Zdroj: Youtube

LDL cholesterol

Cholesterol je voskovitá steroidní látka, kterou si naše tělo vyrábí samo a kterou přijímáme také potravou. Je nezbytný pro tvorbu buněčných membrán, některých hormonů a vitamínu D. Pro náš organismus je zcela nepostradatelný.

Problém nastává, když je jeho hladina v krvi příliš vysoká. Dokáže přehradit cévy, kterými nemůže protékat krev, což může vyvolat až fatální následky. Důsledkem toho je ateroskleróza neboli kornatění cév. Které potraviny LDL cholesterol umí snížit?

close info stevepb / Pixabay zoom_in Známou potravinou na snížení nezdravého cholesterolu je česnek

Česnek

Známou potravinou na snížení nezdravého cholesterolu je česnek, který zároveň zlepšuje stav kardiovaskulárního systému a snižuje formování nežádoucích krevních sraženin v cévách. Esenciální olej, který je v této zelenině obsažený v má značné hypolipidemické účinky.

Luštěniny

Jezte fazole, čočku, hrách a cizrnu, luštěniny jsou totiž perfektním zdrojem vlákniny i bílkovin, a navíc obsahují nízký obsah tuků. Pokud je zařadíte do jídelníčku pravidelně, značně tím snížíte v organismu špatný cholesterol. Jejich bonusem je, že se hodí do mnoha pokrmů, lze je dát do polévek, salátů, kaší, pomazánek, omáček, ale i sladkých dezertů.

Ovesné vločky

Úžasnou potravinou jsou v tomto případě i obyčejné ovesné vločky. Obsahují velké množství zdravé rozpustné vlákniny, která pomáhá snižovat vstřebávání cholesterolu do krevního řečiště. Stejně tak jsou ve vločkách užitečné beta-glukany, které pozitivně ovlivňují léčbu zánětů a zároveň zlepšují celkovou funkci jater a přispívají ke snížení glykémie neboli hladiny krevního cukru.

Jablka a hrušky

Toto ovoce je značně bohaté na flavonoidy (antioxidanty), které účinně snižují hladinu cholesterolu v krvi. Obsahují také značné množství rozpustné vlákniny, důležitých vitamínů a živin. Snížíte tak nejen nezdravý cholesterol, ale budete předcházet možným rizikům srdečních onemocnění.

close info Freepik.com zoom_in Jablka jsou značně bohatá na flavonoidy (antioxidanty), které účinně snižují hladinu cholesterolu.

Vlašské ořechy

Zcela jistě zařaďte do jídelníčku také vlašské ořechy. Dopřejte si každý den malou hrstku. Obsahují velké množství omega-3 mastných kyselin, které snižují triglyceridy a LDL cholesterol, ale je v nich i značný podíl vlákniny a antioxidantů, které chrání srdce a cévy.

Kayenský pepř

Kajenský pepř snižuje hladinu cholesterolu v krvi, povzbuzuje krevní oběh a také pomáhá proti bolesti. Tento druh pepře obsahuje sloučeninu zvanou kapsaicin, která podporuje zdravý krevní oběh a kardiovaskulární funkce.

Zdroje: www.medicalnewstoday.com, www.brainmarket.cz, www.healthline.com