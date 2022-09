Libavka poléhavá. Nejkrásnější bezúdržbový podzimní keřík je zdravotní zázrak

Libavka je atraktivní keř, který oživí každou zahradu a jeho pěstování je naprosto snadné. Už od odpradávna sbírali jeho plody, listy i kořen indiáni severoamerických kmenů, protože si byli vědomi jejich léčivými účinky.

Libavka neboli vřesovec (Gaultheria procumbens)

Libavka poléhavá je tradiční léčivá rostlina, která byla pojmenována po Jeanu Francoisovi Gaulthierovi (1708–1756), nadšenému amatérskému botanikovi, který byl zároveň oficiálním královským lékařem kanadské provincie Quebec a založil i první meteorologickou stanici v Kanadě.

Kožovité tmavě zelené listy zpravidla během podzimu zčervenají a jeho plody jsou nápadně podobné brusinkám. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jedná se o nízký poléhavý keřík, který dorůstá do výšky 15 až 20 cm. Jeho vejčité, kožovité tmavě zelené listy zpravidla během podzimu zčervenají a jeho plody jsou nápadně podobné brusinkám. Jejich stavba je však trošku odlišná.

Přestože mají podobu bobulí, ve skutečnosti se jedná o tobolku uzavřenou ve zdužnatělém kalichu. Červené bobule jsou velmi dekorativní a na rostlině přetrvávají celou zimu. Mají specifické silné aroma a jsou jedlé. Nenápadné bílé nebo světle růžové květy jsou zvonkovitého tvaru a obvykle vytváří hustá květenství. Protože libavka spadá do čeledi vřesovcovitých, je příbuzná vřesům, vřesovcům a rododendronům.

Libavka jako bylina

K léčebným účelům lze využít jak plody, tak i listy i kořen. Listy je možné otrhávat až dvakrát za sezonu a nejlepší doba sběru je v období června až září, kdy mají listy největší množství vzácného oleje. Obsažené fyziologicky aktivní látky se plně využívají v medicíně a farmaceutickém průmyslu.

Navažte na zkušenosti indiánských kmenů

Libavka si nese kromě jiného označení jako indiánská zubní pasta nebo indiánský aspirin. Obsahuje totiž podle vědeckých studií podobné látky jako toto léčivo, takže výborně tlumí bolest a pomáhá při nachlazení. Odvar z listů rozpouští hleny, usnadňuje vykašlávání, působí protizánětlivě a také močopudně.

Jen buďte opatrní a nahlížejte na libavku jako na lék, který je nutné užívat jen v přiměřeném množství. Při předávkování by mohl nepříznivě působit na ledviny a játra. Její listy a plody voní i chutnají po mentolu a obsahují silice gaultherin, které dezinfikují ústní dutinu a působí proti zubnímu kazu. Proto jsou častou přísadou žvýkaček a zubních past.

Při nachlazení lze využít listy rostliny k obkladům hrudníku, při bolestech v kříži a revmatismu je aplikujte inkriminovaná místa. Není na škodu zároveň popíjet i čaj. Ten bývá velkou úlevou i při chronických onemocněních žaludku a ledvin. Nálev je účinný i proti některým střevním parazitům, čistí krev a napomáhá snižovat horečku.

Při nachlazení lze využít listy rostliny k obkladům hrudníku, při bolestech v kříži a revmatismu je aplikujte inkriminovaná místa. Zdroj: FlaviaMarie / Shutterstock.com

Libavka je na pěstování nenáročná

Keři ke správnému růstu prospívá kyselá, propustná a vlhčí půda s vyšším obsahem rašeliny. Ozdobí každý záhon, skalku nebo zídku, ale je i vhodná i do nádob. Vyhovuje jí polostinné stanoviště, které je částečně chráněno před větrem. Pozor, ať libavku zbytečně nepřemokříte, to jí opravdu nesvědčí a mohla by vám zbytečně uhynout. Její výhodou je, že je mrazuvzdorná, ale při silných mrazech není od věci dopřát jí přikrývku v podobě chvojí.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.zcstrakovo.cz, www.stoplusjednicka.cz, www.medicina.cz