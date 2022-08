Libeček je zdravotní zázrak: Pěstovat ho doma na okně zvládne i začátečník

Voňavý libeček dokáže s naším tělem divy, proto se ho doma vyplatí pěstovat. Na co všechno je nám dobrý a jaká jídla dokáže skvěle ochutit? To vše a možná něco víc se dozvíte v následujících řádcích.

Možná si vzpomínáte na vysokou rostlinu, která měla u babičky na pozemku vždy své místo. Ano, byl to libeček. Dříve okupoval snad každou zahradu, jednu dobu o něm nebylo moc slyšet, ale dnes se k němu mnoho lidí opět vrací. Brambory jím ovoněné jsou totiž k „sežrání“! Libeček se ale nehodí pouze jako koření, ale považuje se i za kvalitní a rozmanitě účinnou drogu. Jestliže nechcete libeček využít žádným zmiňovaným způsobem, můžete s ním okouzlit svou vysněnou lásku. Jak? Žena si má dát pod levé ňadro lísteček libečku a dotyčnému ho pak strčit nenápadně do kapsy.

Libeček lékařský nejlépe prospívá na zahradě, kde dorůstá až 2 metrů. Zdroj: Shutterstock.com

Libeček

Libeček lékařský spadá do čeledi miříkovité. Jedná se o vytrvalou bylinu dosahující až 2 metry, která kvete žlutozelenými kvítky v letním období. Jeho listy jsou oblíbeným kořením, přidávají se do polévek, salátů, omáček, apod. U nás se volně v přírodě nevyskytuje. Původem je libeček nejspíš z Persie, ale rychle se rozšířil do Středomoří, kde ho lidé využívali též jako medicínský prostředek.

Užití v kuchyni

Dříve se libeček při vaření používal dnes a denně. V novém tisíciletí je opomíjen, což je veliká škoda, protože se dá přidat do mnoha jídel, kde vytvoří velkou chuťovou parádu. Nejčastěji se s ním setkáme v polévkách a při vaření brambor. A věřte, že z těchto brambor je vynikající bramborová kaše! Pokrájené listy se dají přidat do omelet, ale i do salátů. Využijete ho i při přípravě omáček, pomazánek, paštik, mletých mas nebo dušeného hovězího masa.

Libeček je přímo stvořený pro vývar! Zdroj: Pinkyone / Shutterstock.com

Účinky na zdraví

Na začátek hned jedno upozornění. Jako bylinku by libeček neměly užívat ženy v jiném stavu.

Pro léčebné účely se využívá kořen, semena a listy. Nejvíce účinný je kořen, který se vykopává buď brzy na jaře, nebo až na podzim, kdy už má rostlina suché listy. Kořen se poseká, suší a dává se do některých čajových směsek. Čerstvé listy se konzumují jako preventivní opatření.

Podporuje funkci ledvin, ale k tomuto účelu se neužívá samostatně, pouze ve směsích. Libeček čistí krev, je močopudný, zlepšuje stav při dně, revmatismu a srdečních chorobách. Pokud se chcete zbavit pigmentových skvrn, zkuste na ně aplikovat rozetřený list s trochou oleje.

Jak libeček pěstovat doma

Většina lidí si libeček obstarává na zahrádce ve volné půdě nebo ve vhodné nádobě. Jelikož jde o velkou rostlinu, doma v květináči jí musíte náležitě regulovat. Ale nebojte, v domácích podmínkách a menším kontejneru dorůstá zhruba jen 50 cm. Předem ale upozorňujeme, že bez hnojení vám bude rostlina živořit.

Vždy je jistější pořídit si sazenici. Zdroj: iva / Shutterstock.com

Libeček si můžete vypěstovat se semen, ty si zajistěte u sousedů. Pokud neuspějete, kupte si je v zahradnictví. Vzejití rostlinky trvá dlouho, proto je jistější pořídit rovnou předpěstovanou sazeničku nebo získat od známých odkopek.

K domácímu pěstování si nachystejte větší nádobu a vhodný lehčí substrát. Zálivka by měla být vcelku hojná. Umístěte ho někam do polostínu. A jak už je napsáno v úvodu, je nutné rostlinu přihnojovat, jinak se jí nebude dařit dobře. Přeci jen není ve volné půdě, odkud si může vzít živin, co hrdlo ráčí.

Zdroje: petrazahradnici.cz, www.poradte.cz, www.bylinkyprovsechny.cz