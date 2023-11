Libeček patří k oblíbenému zelenému koření, které rozhodně patří do polévek. Proč z něj ale pít čaj? Hodí se víc než jen k vaření. Je to zajímavá léčivka, jejíž síly byste rozhodně měli využít.

Libeček: Prastará bylinka z klášterních záhonů

Libeček není jen tak nějaké zelené koření, které si můžete dát do polévky. Je to zajímavá léčivka a bylinka, kterou používali již dávno antičtí Řekové, po nich jej užívali jako koření i lék Římané a štafeta pokračovala až dál do středověku, kdy byla bylinka pěstovaná snad ve všech koutech kontinentu, a především vždy také v klášterních zahradách. Prý ji mniši přidávali nejen do pokrmů, ale také do alkoholických nápojů.

I když si už za chvilku povíme všechno o čaji a účincích libečku, tato aromatická rostlina je především známá jako české maggi čili kapání do polévky. A to by bylo, kdybyste se nedozvěděli, jak jej připravit. S receptem se s vámi podělil tento příspěvek z YouTube kanálu Vaříme s Mozkem.

Proč si dát čaj z libečku?

Proč byste měli oželet hrst nasekaného libečku do polévky na přípravu čaje? Libeček je podle vědců protizánětlivý, navíc působí silně močopudně a jako každé správné koření i on podporuje trávení. Pozitivně ovlivňuje také funkci ledvin a působí proti močovým i žlučovým kamenům.

Zároveň má vliv také na hladinu cukrů, proto může být přínosný cukrovkářům, ale také všem, kteří bojují s chutí na sladké. Krev také pročišťuje, zlepšuje její oběh a napomáhá boji s onemocněními kardiovaskulárního systému i srdce. I toto všechno by stačilo, ale je toho ještě víc!

Libeček zároveň také uvolňuje, a to jak tělo, tak i mysl, obsahuje množství antioxidantů i vitaminů a tak je ideálním přírodním řešením pro pohodu duše i těla. Prý také funguje jako mírné afrodiziakum. Čaj z libečku může pomoci ženám s nepravidelnou menstruací, ale nesmí jej užívat těhotné.

close info Shutterstock zoom_in Libeček lékařský je oblíbený nejen v kuchyni.

Jak připravit čaj z libečku?

Čaj z libečku je možné připravit jak z čerstvé, tak ze sušené rostliny. Používání listů je velmi jednoduché, ale vyhledávaný je také kořen, který je ještě účinnější.

Na přípravu jednoho šálku budete potřebovat lžičku sušeného listu libečku. Po spaření sušené bylinky ji nechte 5 minut louhovat, pak lístky sceďte. Pro chuť můžete přidat plátek citronu nebo kapku medu. Čaj ale napřed ochutnejte. Jeho výrazná chuť i aroma vás může překvapit. Denně užívejte jeden, maximálně dva šálky takového čaje.

