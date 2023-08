Naše babičky na bolesti kloubů užívaly známé koření. Nejspíš ho máte na zahradě

Tuto aromatickou bylinku jistě znáte, ale možná netušíte, že je to nejen chutné a voňavé koření do polévky, ale také fantastická léčivka. Jak užívat libeček, aby vás nebolely klouby? A věděli jste, že dokáže pročistit celé tělo? Čtěte dál.

Zdroje: www.verywellhealth.com, www.bylinkyprovsechny.cz

Znáte starobylou bylinku?

Je to vytrvalá bylina s bohatou historií, se již po staletí pěstuje pro kulinářské i léčebné účely. Pochází z jižní Evropy a západní Asie a byla hojně využívána již starověkými národy a předpokládá se, že do Británie i dalších koutů Evropy ji přivezli Římané, kteří si byli dobře vědomi její důležitosti. A která že je to bylina?

Libeček lékařský je název rostliny, která mnohým učarovala i mimo kuchyni. Léčí totiž skoro celé tělo. Kdysi se libeček běžně vyskytoval ve starověkých i středověkých zahradách především pro svoji všestranost. Pro svou jedinečnou chuť je fantastickým kořením, které se používá zelené i k sušení.

Podívejte, co říká o libečku autorka z kanálu Šťastní lidé. Představuje nejen libeček, ale také další zelené koření, mezi které patří také petržel, celer a další.

Název rostliny "libeček" je odvozen z latinského slova "ligusticum", které odkazuje na italskou oblast Ligurie. Zajímavé je, že bylina měla v historii různá využití, mimo jiné se používala jako nápoj lásky a také jako afrodiziakum, neboť láska a vášeň šli spolu ruku v ruce už od nepaměti.

Libeček by měl být na každé zahrádce. Zdroj: profimedia.com

Úžasný libeček a další zelené koření

Tato starobylá bylina je také léčivkou napomáhající s očistou ledvin i krve, protáhne i močové a žlučové cesty, posílí tělo i mysl. Tento výčet pozitivních účinků však rozhodně není u konce. Libečku lze využít i při problémech nepravidelnou menstruací, muži jej užívají jako afrodiziakum, ale také pokud mají problémy se dnou či revma.

Jak používat libeček při bolesti kloubů?

Ať už chcete použít libeček pro očistu organismu nebo chcete-li detoxikaci, pro zlepšení trávení či při revmatických obtížích, použití je víceméně vždy stejné. Libeček můžete přidávat do jídel. Hodí se do omáček, polévek, ale i salátů nebo pomazánek.

Další možností je sice bylinný čaj, ale nutno dodat, že se libeček obyčejně neužívá samotný, ale spíš ve směsi. Nicméně je možné použít nasekané čerstvé listy nebo i pomletý kořen. Lžičku libečku zalijte horkou vodou a nechejte 5 minut louhovat.

V případě kloubů je však možné také zevní použití ve formě obkladů nebo mastí. Základem takového mazání může být sádlo, ale také oblíbený kokosový či olivový olej.

Rozhovor s Markétou Vlčkovou, lékařkou a členkou České mykologické společnosti, si poslechněte v podcastu iReceptář do ucha přímo TADY: