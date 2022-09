Co se stane s vaším tělem, když budete denně pít čaj z lichořeřišnice

Tuto rostlinu si mnozí z vás pěstují doma na záhonech, skalkách či truhlících. Svými pestrobarevnými květy může oslnit nejen sousedy, ale také váš organismus, například při zánětu močového měchýře.

Lichořeřišnice větší (Tropaeolum mojus), lidově nazývána řeřicha, pochází z Jižní Ameriky. Je proslulá svými antibiotickými, antivirotickými a antibakteriálními účinky. V jejích květech se vyskytuje vysoké množství minerálních solí, síry, vitaminu C, betakarotenu, luteinu, flavonoidů, mastných kyselin a éterických olejů. Dokáže podle vědců pomoci při chronických zánětech plic a močového měchýře, jelikož si poradí se stafylokoky, streptokoky, Proteus, E. coli a i jinými druhy bakterií vyskytujících se v močových cestách. Pozitivní účinky má rovněž při léčbě zánětu prostaty a vaječníků nebo žaludečních vředů.

S bylinkou i do vany

Její účinky zde stále nekončí. Až se půjdete koupat po dlouhém a náročném dni, dejte si do vody nasekanou lichořeřišnici. Uleví vám od migrén a bolesti svalů. Pomůže proti výskytu akné, oparů nebo lišejů. Zároveň podpoří růst vlasů, zamezí jejich vypadávání a zbaví vás lupů.

Lichořeřišnice větší je bylinka, kterou docela možná máte na zahradě, je doslova léčebný zázrak. Zdroj: shutterstock.com

Příprava lichořeřišnického čaje

Jestliže budete užívat čaj z lichořeřišnice každý den, posílíte si imunitu a zlepšíte činnost centrální nervové soustavy. Jinak řečeno, organismus vám za to bude velmi vděčný. Jak si tedy uvařit takový blahodárný čaj přímo u vás doma? Na hrnek vám postačí lžička nasekaných sušených květů lichořeřišnice. Pokud máte bylinu čerstvou, pak použijte dvě lžičky nařezaných listů. Zalijte horkou vodou a ponechte 10 minut louhovat. Následně přeceďte. Čaj pijte dvakrát denně.

Předávkování lichořeřišnicí nehrozí!

Glykosid a glukotropeolin, látky obsažené v lichořeřišnici, odcházejí z těla pomocí moči nebo dýchacími cestami. Působení byliny začíná po 2-3 hodinách po požití. Nemusíte se bát, že by měla negativní účinky, pokud zároveň užíváte antibiotika. Právě naopak! Zdraví prospěšné účinky se zvýší.

Sběr byliny do konce září

Stále máte možnost nasbírat si tuto ne až tak známou léčivku. Sběr jejích květů, natě, listů i semen probíhá od června do konce září. Usušit ji můžete buď na přímém slunci, anebo v troubě při teplotě do 40 °C. Sušení by mělo probíhat rychle, jinak hrozí zplesnivění rostliny. Pokud byste ji sušit nechtěli, pak listy a nať můžete používat čerstvé. Přidávejte je do zeleninových salátů, kde vám chuťově nahradí ředkvičky. Z lichořeřišnice lze vyrobit rovněž ocet, tinkturu, kapary či krémovou polévku.

Květy lichořeřišnice ozdobí a dochutí salát. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

