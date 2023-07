Co se stane s vaším tělem, když sníte denně jeden květ lichořeřišnice. Zázrak

Ptáte se, co je na té lichořeřišnici tak skvělé? Je to nejen krásná kytka na zahrádce, ale také zajímavá léčivka, kterou v zahradách obdivuje kdekdo. Co se stane, když si ji dáte denně?

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, cs.wikipedia.org Krásná léčivka lichořeřišnice Lichořeřišnice je zajímavá svými listy i květy a v zahradách opravdu poutá pozornost. Bohužel nejen vaši. Milují ji také dřepčíci, takže si dejte veliký pozor, aby vám krásnou lichořeřišnici neproděravěli jako řešeto. Ve své domovině je lichořeřišnice oblíbená také kolibříky a žábami. Kolibříci vyhledávají nektar v jejích květech a žáby zase vlhko pod bohatým olistěním, i když jinak lichořeřišnice miluje propustné a spíš chudší půdy. Odkud je krásná a hlavně léčivá bylina s listy jako paraplíčka a žlutými, oranžovými či červenými květy? Lichořeřišnice je krásná, jedlá i léčivá. Zdroj: Shutterstock.com / SANLYN Zázračná lichořeřišnice Léčivé vlastnosti lichořeřišnice jsou dnes dobře známé po celé světě. I původním národům Jižní Ameriky byly její antiseptické a antivirotické, antibakteriální a obecně protizánětlivé účinky dobře známé. Bylinku šamani hojně využívali jak zevně, tak vnitřně. I poté, co byla rostlina rozšířena do celého světa, se dále využívala především k léčbě respiračních onemocnění, astma nebo kašle i chronických zánětů plic. Nemocným nabídla úlevu a rychlejší uzdravení i v případě zánětů prostaty nebo vaječníků, žaludečních vředů a léčili jí i mnohé další neduhy. Je to bylinka, která podporuje celkové zdraví těla a léčí i nervy. Můžete ji konzumovat denně a nemusíte se obávat ani kombinace s antibiotiky. Je to bylinka, která vám pomůže s imunitou, ale také se záněty všeho druhu. Lichořeřišnice je okrasná rostlina, která je nejen atraktivní dekorací, ale má i pestré využití v kuchyni a bohaté léčivé účinky. Zdroj: shutterstock.com Jak lichořeřišnici použít? Po celé léto je možné rostlinu sbírat a sušit, na rozdíl od jiných bylin jí nevadí ani přímé slunce. Z rostliny se hodí vše kromě kořene. Nyní, když kvete, ji můžete také používat čerstvou. Nať, listy i květy můžete přidat do salátu nebo je sníst jen tak. Chuť je mírně štiplavá až kořeněná, bývá připodobňovaná chuti ředkviček. Pokud vám ale lichořeřišnice nechutná, můžete ji konzumovat ve formě čaje, který si dosladíte. Lze jej připravit z čerstvých i sušených částí rostlin. Na jeden šálek postačí lžička sušené byliny nebo dvě lžičky čerstvých posekaných kousků. Spařte lichořeřišnici vodou a nechejte louhovat asi deset minut.