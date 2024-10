Obchodní řetězec Lidl stahuje jeden ze svých produktů z trhu. Jde o med v balení po 500 a 900 gramech, v němž byly rozborem prokázány stopy Ciprofloxacinu, tedy antibiotika, které se používá jako léčivo proti bakteriálním nákazám včetně tyfu.

Diskuse o bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin kolují nejen na sociálních sítích již dlouhou dobu (a před érou sociálních sítí jsme o nich hovořili mimo virtuální prostředí). Ve chvíli, kdy se ale objeví podobná informace, je jen logické, že obavy lidí zesilují. Jak se může něco takového vlastně stát? Vždyť med je ryze přírodní produkt.

Antibiotika mohou být nebezpečná

Nevědomá konzumace antibiotik v jídle, i když jen ve stopových dávkách, je velmi nebezpečná. Může totiž vyvolat takzvanou antibiotickou rezistenci – jednoduše řečeno patogeny v těle mají možnost si po malých a zdánlivě neškodných dávkách na antibiotika zvykat a přizpůsobovat se jejich vlivu, stávají se postupně proti nim imunními.

Za běžných okolností si toho ani nevšimneme, ale problém přijde ve chvíli infekce, kdy se potřebujeme zbavit útoku škodlivých bakterií, způsobujících například plicní problémy a další. Lékař nasadí antibiotika, ale ty nepomohou…

close info Depositphotos zoom_in Včely léčené antibiotiky mohou mít v medu nechtěná rezidua.

Pozor na alergii

Kromě nebezpečné rezistence mohou u některých lidí antibiotika způsobovat také alergické reakce, jejichž původ je v takovémto případě téměř nevystopovatelný. Koho by napadlo hledat antibiotika v medu? U osob s oslabeným imunitním systémem je také možné, že by se mohly dočkat dalších nežádoucích účinků, dokonce včetně poškození některých orgánů.

Léčba včel jako problém

Ačkoliv problematický med na trh dodává firma Medokomerc, s.r.o., pochází tato šarže ze zahraničních farem. Zatímco v České republice je uvedené antibiotikum zakázáno pro léčbu včelstev, v jiných státech mimo Evropskou unii to možné je. A právě to je podle odborníků nejpravděpodobnější cesta, kterou se rezidua Ciprofloxacinu do medu dostala, i když jen ve skutečně stopovém množství.

Nejen v Lidlu

Řetězec Lidl není prvním ani jediným, který tento med ze svých regálů stáhl. Již před časem se k tomuto problému stejně postavila také Billa nebo Albert. A jak poznáte, který med (pokud by náhodou na prodejně ještě zbyl) opravdu nekupovat?

Jde o balení medu lesního od firmy Medokomerc s.r.o. o hmotnosti 500 a 900 gramů s daty minimální trvanlivosti 21. 3., 4. 4. a 15. 5. roku 2025. Zjistíte-li, že jej máte doma, můžete takový med pořízený v Lidlu bez problémů vrátit, a to i bez účtenky. Medy zakoupené v jiném řetězci byste měli řešit v místě jejich pořízení.

