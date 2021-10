Lilek a jeho zázračné účinky: Jedná se o jeden z nejsilnějších čističů krve

Lilek vejcoplodý neboli baklažán dnes koupíte všude. Specifický tmavě fialový plod je poslední dobou velmi oblíbenou zeleninou a docela úspěšně zdomácněl už i v českých kuchyních. Vyniká nejen výbornou chutí a pestrým použitím v kuchyni, ale má i pozitivní účinky na naše zdraví.

Lilek je původem z teplých východních oblastí daleké Indie. Než se dostal až do našich domácností, ušel poměrně dlouhou cestu. Chuťově kvalitnější jsou menší plody, nejlépe o průměru od pěti do osmi centimetrů, s lesklou hladkou slupkou a jasně zeleným stonkem i čepičkou. Větší a starší plody bývají lehce vodnaté a někdy mohou být hořké. Ideální je zpracovávat co nejčerstvější plody, lilek totiž snadno podléhá změnám teplot a hnije. Dá se říci, že na stole jsou lilky novinkou, protože se začaly konzumovat teprve zhruba před padesáti lety. Přežívaly totiž pověry, že jejich pojídání vede k šílenství a malomocenství. Dnes jsou oblíbenou a chutnou zeleninou a mají značnou nutriční hodnotu.

Lilek na každé zahradě

Přestože je zahrádkářská sezóna u konce, připravte se na příští rok. Určitě stojí za to lilek pěstovat. Semena této teplomilné zeleniny můžete zasít v období od února do března. Lilek totiž poměrně pomalu klíčí a novým sazenicím dlouho trvá, než zesílí. Nejlepší je baklažán pěstovat ve skleníku či fóliovníku. Samotnou výsadbu proveďte až tak v květnu, kdy už je větší záruka teplého počasí. Pravidelně vyštipujte boční výhonky a vždy ponechte přibližně čtyři kosterní větve. Rostliny milují kvalitní hlinitopísčitou nebo hlinitou půdu, bohatou na živiny a nesnášejí průvan. Během horkého léta, určitě lilek pravidelně a dostatečně zalévejte a hnojte kompletním hnojivem. Když začne rostlina tvořit plody, sledujte jejich počet. Na jedné rostlině nechte vždy maximálně šest až sedm plodů, ostatní odstraňte.

Zralé plody sklízejte i se stopkou, hned když se plně vybarví a mají lesklou slupku. Zdroj: diignat/shutterstock.com

Jak sklidit a uskladnit

Zralé plody sklízejte i se stopkou, hned když se plně vybarví a mají lesklou slupku. Sklizený lilek skladujte v suché a chladnější místnosti. Při nízké teplotě v chladničce může dužina černat a hořknout.

Lilek dokáže zázraky

Lilkové plody obsahují z 90% vodu a díky tomu mají velmi nízkou energetickou hodnotu. Kromě toho jsou bohaté nejen na vlákninu, ale obsahují i řadu vitaminů a minerálních látek. Například draslíku obsahují lilky více než mrkev, zelí či cibule. Následují další prospěšné prvky, jako jsou hořčík, železo, zinek nebo mangan. Z vitamínů je nejvíce zastoupený betakaroten (provitamin A), který podporuje dobrý zrak a imunitu. Dále vitamíny skupiny B, které prospívají našemu nervovému systému. Lilky obsahují i jistý podíl vitamínu C.

Díky všem těmto blahodárným látkám napomáhá k čištění jater a celého organismu. Má močopudné účinky a působí tak preventivně proti tvorbě ledvinových kamenů. Posiluje paměť, podporuje správné fungování kardiovaskulárního systému a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Aby toho nebylo málo, působí i preventivně proti cukrovce a účinně funguje i proti zácpě.

Nejenže můžete tuto lahodnou zeleninu dusit, ale lilek lze i vařit, grilovat a péct. Zdroj: Chatham172/shutterstock.com

Lilek vám pomůže shodit přebytečná kila

Díky velkému množství vlákniny vás lilek dokonale zasytí. A hlavně? Má super nízkou kalorickou hodnotu. Ve 100 gramech je pouze kolem 102 kJ. Je tak tudíž báječným doplňkem redukčních diet.

Jak lilek použít

Syrový lilek se konzumovat nedá, protože obsahuje toxický solanin. Ovšem skvělou výhodou lilku je, že ho můžete tepelně upravovat na různé způsoby. Nejenže můžete tuto lahodnou zeleninu dusit, ale lze ji i vařit, grilovat a péct. Pokud jste však v režimu snižování přebytečných kil, lilek nesmažte. Dokáže totiž do sebe nasát velké množství oleje, a značně se tak zvýší jeho kalorická hodnota.

