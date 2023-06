Skvělý zmizík na pigmentové skvrny teď kvete všude zadarmo. Běžte si natrhat

Pigmentové skvrny nejsou nikdy vítané, a tak se snažíme udělat cokoliv pro jejich zesvětlení. Není ale potřeba kupovat drahé krémy, stačí zajít na zahradu nebo do přírody a natrhat lipový květ. Jak ho použít?

U někoho se objeví v padesáti, jiní se s nimi potýkají třeba od třiceti let i dříve. Řeč je o pigmentových skvrnách, po kterých rozhodně netoužíme. Jsme lidé různí a každý máme k jejich vzniku jiné vlohy, stačí podívat se v létě kolem sebe. Zatímco jedni mají obličej bez jediné skvrnky, další jsou doslova obsypáni pihami, které “vytáhlo” letní sluníčko. Pigmentové skvrny jsou totiž tvořeny melaninem, který má pokožku chránit před nebezpečným slunečním zářením.

Skvrny prozradí problémy se zdravím

Kromě pih, které se tvoří přirozeně i u zdravých lidí, se ale mohou vyskytnout také skvrny, které ukazují na vnitřní problémy organismu. Jistě jste se již někdy setkali s pojmem jaterní skvrny, který hodně napovídá o důvodu jejich vzniku. Na vině jsou totiž v mnoha případech právě problémy s tímto orgánem.

Pozor na játra

Játra se mohou vzpouzet třeba při dlouhodobějším užívání antikoncepce, ale také při špatné životosprávě s přemírou cukrů, alkoholu, umělých sladidel nebo některých “éček”. Proto je potřeba se v případě vzniku pigmentových skvrn zamyslet nejprve nad tím, co organismu dopřáváme, a pak se samozřejmě můžeme pokusit tmavší místa alespoň částečně znovu zesvětlit. Příroda nám k tomu nabízí dost svých zázračných bylinek, ale nejlepší bude zaměřit se na docela obyčejnou lípu, tedy lépe řečeno její květ.

Květ lípy má doslova zázračné účinky Zdroj: Pixabay

Jak na pigmentové skvrny s lipovým květem?

Na tmavší místa na pokožce můžeme využít právě lipový květ, a možná mnohé překvapí, že nepůjde o žádnou mastičku, jak bychom mohli čekat, ale o obklad z bylinného nálevu. Lipový květ je totiž známý pro své blahodárné účinky na pokožku.

Jednu polévkovou lžíci květů stačí přelít čtvrt litrem horké vody. Částečně vychladlý výluh pak pomocí čisté gázy nebo kapesníku aplikujte na místa s pigmentovými skvrnami. Lipový květ obsahuje bioaktivní látky, jako jsou flavonoidy a antioxidanty, které mohou přispívat k posílení pokožky a redukci pigmentace.

Pokožka nám poděkuje

Lipový květ ale pokožka uvítá i z jiných důvodů, než je sjednocení tónu pleti. Její blahodárné účinky si mohou užívat všechny typy pleti, tedy i ta jemná a citlivá nebo suchá. Výtažky z lipového květu totiž hydratují pokožku, a dokonce si poradí i s jemnými vráskami. A to pořád ještě není všechno. Spařené lipové květy naše babičky přikládaly na spálená a odřená místa pro rychlejší hojení rány. Jak je vidět, lípu bychom neměli v přírodě nikdy minout, zvlášť když kvete.

Sušte, ale správně

Abychom si léčivých účinků lípy mohli užívat po celý rok, můžeme si její květ nasušit. Jde o jednoduchý postup, ale určitá pravidla je stejně potřeba dodržet. Květ trháme těsně po rozvití, a to i s přisedlým listem. Sušení má probíhat ideálně na stinném místě, kde teplota nepřekročí 35 °C. Lípa schne velmi rychle, ale stejně snadno by později znovu navlhla a mohla by plesnivět. Proto dobře usušené květy vkládáme do vypařených suchých sklenic, kde dobře uzavřené vydrží až do dalšího sběru.

Zdroje: celostnimedicina, krasyprirody, living.iprima