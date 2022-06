Proč by si do koupele měly ženy po padesátce přilít čaj z lipových květů

Lipové květy jsou doslova voňavý přírodní zázrak s mnoha vzácnými látkami. Stačí z nich popíjet čaj nebo si dopřát relaxační koupel. Posílíte svou imunitu, budete mít pohodovou náladu, a navíc omládnete!

Právě nastala sezóna sběru lipových květů, které by neměly chybět v žádné domácnosti. Jsou jedním ze základních přírodních léků, které vám z pohodlí domova mohou pomoci s mnoha zdravotními neduhy.

Sbírejte právě teď

Lipové květy rozkvétají již od konce května a sbírat je můžete ještě celý červen a červenec. Jedná se o květy lípy obecné, srdčité a velkolisté. Všechny mají podobné účinky a je nejlepší je sbírat v odpoledních hodinách za suchého počasí v době jejich rozkvětu, a to společně i s jejich listeny. Lipové květy nesmí být přezrálé nebo s plody. Jestliže se už na lípě začaly plody objevovat, nejlepší dobu pro sběr jste již propásli.

Lipové květy rozkvétají již od konce května a sbírat je můžete ještě celý červen a červenec. Zdroj: shutterstock.com

Na správném sušení záleží

Lipové květy vždy sušte ve stínu a na dobře větraném místě. Jestliže budete využívat k sušení moderní technologie, nikdy by zvolená teplota neměla přesáhnout teplotu 35 až 40 °C. Zbytečně by došlo k přesušení a likvidaci zdraví prospěšných látek. Z těchto důvodů není vhodné ani sušení na přímém slunci. Lipové květy rozprostřete tak, aby byla vrstva vysoká maximálně 5 cm, vzduch se tak dostane i ke spodním květům a sušení bude rovnoměrné. Správně usušené květy by si měly uchovat svou původní barvu i romantickou vůni. A pozor! Sušené květy by neměly nikdy navlhnout. Proto je vždy uchovávejte na suchém místě v dobře uzavřené nádobě.

Oblíbená bylinka našich babiček

Sušené květy se vám náramně hodí k přípravě odvaru během nepříjemných nachlazení, při léčbě kašle, zahlenění i zánětu průdušek. Často se využívá i jako kloktadlo, které vás snadno zbaví bolesti v krku. Lípa je často důležitou složkou čajů, které se využívají také při revmatismu. A nejen to! Bylina skvěle podporuje tvorbu žluče a výborně uvolňuje křeče trávicího traktu. Působí také jako sedativum, které má zklidňující účinky a pomáhá při nespavosti.

Lípu ocení i ženy

Lipový květ byl vždy vyhledávanou ingrediencí nejen pro léčivé účinky. Velice často se až do současnosti využívá i v kosmetice, protože má příznivý vliv na pokožku. Krásně ji zjemní a zregeneruje. Odvar z lipového květu dodá kůži jemný zlatavý nádech a má zkrášlovací a omlazující účinky. Kdysi býval vyhledávanou ingrediencí zvláště u movitých a urozených dam. V současné době lipový květ využívá kosmetický průmysl k výrobě pleťových krémů, gelů a pěn do koupele.

Zmírněte průvodní jevy menopauzy

Odvar z lipového květu a šalvěje často doporučují odborníci pít pravidelně i všem ženám od 40 let výše. Jde o výbornou prevenci v období klimakteria. Dejte si kúru, kdy budete popíjet 1 x denně šálek čaje po celý měsíc každého půl roku. Výborná je i kombinace se šalvějí. Hladina hormonů bude vyrovnanější a vše budete zvládat, jak se říká „levou zadní“. Stačí vzít 1 kávovou lžičku lipového květu a stejné množství šalvěje, přelít 250 ml horké vody a nechat tak 15 minut vylouhovat.

Dopřejte si bylinnou lázeň

Stejně tak perfektně funguje i koupel z lipových květů, jež vás zbaví jistého napětí, nervozity a celkového neklidu. Smíchejte 3 hrsti lipových květů s 3 l vroucí vody a nechte 60 minut louhovat. Poté lektvar přeceďte, nalejte jej do vany plné teplé vody a dejte si minimálně 15 minut relaxu. Proceduru opakujte 10 dní po sobě.

Lipový květ má i skvělé účinky na suchou pleť se sklony k vráskám. Proto si můžete vyrobit i báječný bioaktivní tělový balzám. Zdroj: shutterstock.com

Hýčkejte si svou pokožku

Lipový květ má i skvělé účinky na suchou pleť se sklony k vráskám. Proto si můžete vyrobit i báječný bioaktivní tělový balzám. Nejprve rozehřejte ve vodní lázni 4 lžíce bambuckého másla na teplotu 60 až 70 °C a následně přidejte 4 lžíce sušených lipových květů. Zhruba 1 hodinu nechte louhovat při stálé teplotě, aby se květy s tukem dobře spojily. Na závěr vzniklou směs sceďte přes sítko, a ještě za tepla slijte do vhodné uzavíratelné nádoby.

