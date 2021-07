Čaj z lipového květu. Budete-li jej pít každý den, stane se pět úžasných věcí

Lípa není jen národním stromem a symbolem ochrany, pomoci a lásky. Využívá se i v lidovém léčitelství. Zázračné účinky se připisují zejména květům s listenem. Právě z nich si můžete připravit lahodný čaj.

Lípa je vysoký strom, který se dožívá přibližně 600 let. U nás se vyskytují dva druhy, a to lípa velkolistá a lípa malolistá. Jejich zdravotní benefity jsou na stejné úrovni. K léčení jsou nevhodné jiné druhy lip, které jsou vyšlechtěné a rostou v parcích. Lípa kvete od června do července. Sbírejte celé květenství s blanitým jazykovým listem bez kulatých plodů. Květy sušte v sušičce do 35 °C nebo je uložte na rošty a dejte do stínu. Zdravé sušené květy jsou světle žluté a mají medovou vůni.

Zdravotní benefity lipového čaje

Květy lípy obsahují flavonoidy působící jako antioxidanty, slizové složky zklidňující zánět a éterické oleje. Celkově čaj z lipových květů uklidňuje organismus, upravuje nepravidelný srdeční tep a trávení. Působí také proti křečím, zvyšuje pocení a zvláčňuje pokožku. Pravidelné pití lipového čaje má pozitivní vliv na celkové zdraví.

Květy lípy obsahují flavonoidy působící jako antioxidanty. Zdroj: Radovan1/Shutterstock.com

1. Uvolňuje stres

Výtažky z lipových květů působí sedativně. Podle některých studií regulují nervový systém a pomáhají v boji proti depresi, stresu a nespavosti.

2. Redukuje problémy s trávením

Flavonoidy, glykozidy a esenciální oleje jsou schopné poskytnout úlevu při nemocech žaludku a střev. Pravidelné pití lipového čaje reguluje celý trávící proces.

3. Bojuje proti zánětu

Chronický zánět může přispět k rozvoji mnoha nemocí včetně cukrovky 2. typu nebo rakoviny. Květy lípy však obsahují antioxidanty jako jsou tilirosid a kaempherol. Ty zachycují volné radikály v těle, které způsobují oxidační poškození organismu a záněty.

4. Snižuje bolest

Chronická bolest postihuje miliony lidí po celém světě. Studie dokazují, že flavonoidy obsažené v lípě pomáhají lidem s nemocemi kloubů a svalů. Pravidelné pití lipového čaje se tak doporučuje jako podpůrná léčba například při artritidě.

5. Je močopudný a podporuje pocení

Diuretické a diaforetické účinky lipového květu pomáhají při nachlazení, při onemocněních močových cest, a při zbavování se toxinů. Lipový čaj je také velmi prospěšný při chřipkách, nachlazení a jiných onemocněních dýchacích cest. Snižuje horečku a usnadňuje vykašlávání hlenů.

Lipový čaj

Pokud jste si nasbírali a usušili květy lípy ze zdravého stromu, který se nacházel v dostatečné vzdálenosti od civilizace, máte v rukou mocný všelék. I když je konzumace lipového čaje považována za zcela bezpečnou, doporučená denní dávka pro dospělého člověka je 2-4 gramy sušených květů za den. Denně byste měli vypít maximálně 3 šálky čaje. Pokud jste na lípu alergičtí, rozhodně čaj nekonzumujte.

Pokud jste si nasbírali a usušili květy lípy ze zdravého stromu, který se nacházel v dostatečné vzdálenosti od civilizace, máte v rukou mocný všelék. Zdroj: Bigyy/Shutterstock.com

Lipový čaj – příprava

Chcete-li čerpat z rostliny to nejlepší, je důležitá správná příprava čaje. Do šálku nasypejte 3 čajové lžíce lipového květu a zalijte jej vroucí vodou. Šálek zakryjeme víčkem a počkejte 20 minut, aby se čaj dobře zapařil. Poté květy přesuňte na víčko a důkladně z nich vytlačte veškerou vodu. Jakmile je odvar vlažný a má cca 40 stupňů, oslaďte ho lipovým medem.