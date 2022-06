Tinktura z lipových květů: Základní součást domácích lékárniček našich babiček

Kvete lípa! Využijte toho a vyrobte si univerzální lék do své domácí lékárničky podle receptu našich předků!

O účincích lipového květu se píše v různých starověkých knihách. A není divu, málokterá rostlina má tolik léčivých účinků jako lípa.

Díky šetrnému zpracování květů zastudena obsahuje lipová tinktura větší podíl prospěšných látek, a proto je i účinnější. Zdroj: Shutterstock

Lípa dokáže ulevit při nachlazení, chřipce, ledvinových potížích a dokonce – jako správný strom se srdcovými listy – pomáhá i zdravějšímu srdci. Někteří léčitelé doporučují místo nálevu používat lipovou tinkturu. Díky šetrnému zpracování květů zastudena obsahuje větší podíl prospěšných látek, a proto je i účinnější.

Květy bez toxinů

Aby vaše tinktura byla plná prospěšných látek, potřebujete nasbírat květy tam, kde nejezdí auta. Jejich výpary, smog či prach dokáží udělat i z těch nejkrásnějších lipových květů „lapač“ těžkých kovů a jiných jedů. Proto je lepší jít na sběr někam do čisté přírody. Lípy rostou na okrajích lesů, na loukách či návsích. Sbírejte méně rozvité květy, vždy i s podpůrným listem. Nikdy se nespletete, když budete sbírat květ lípy na stromech, kde poletuje spousta včel a šmeláků. Tento hmyz má totiž skvělý radar na to, aby našel ten nejvoňavější a nejsladší nektar široko daleko.

Včely mají skvělý radar na to, aby našly ten nejvoňavější a nejsladší nektar široko daleko. Zdroj: Shutterstock

Jak se rodí tinktura...

Doma pak svůj „úloveků usušte (pokud sázíte na sušičku, teplota by nikdy neměla být vyšší než 40 °C). Odeberte 150 g sušených květů, rozstřihejte je a nasypte na dno vyvařené lahve. Zalijte je půl litrem 40 % alkoholu jako je třeba jakostní vodka nebo domácí pálenka. Nádobu uzavřete a uložte (za každodenního protřepávání) na teplé tmavé místo. Zhruba po třech týdnech tinkturu zceďte přes plátýnko, nalijte do lahviček a zavíčkujte. Jakmile tenhle domácí lék jednou otevřete, je potřeba ho dát do chladu, kde vám dlouho vydrží.

Sbírejte méně rozvité květy lípy srdčité nebo malolisté, vždy i s podpůrným listem. Ty nejlepší květy jsou ty, na nichž jsou i včely. Zdroj: Profimedia



Kouzelná lahvička

Tinktura vám uleví při chřipce, nachlazení, migrénách, nervových problémech či zánětech horních cest dýchacích. Oceníte ji také jako přírodní lék proti kašli a vysokým teplotám. Pomáhá i jako posilovač imunity!

Dávkování: 1 malá lžička zhruba třikrát denně. Odborníci nedoporučují tinkturu podávat malým dětem či těhotným nebo kojícím ženám. Zdraví jedinci si mohou tuhle medicínu dopřát vždy ráno po snídani.

Někteří léčitelé doporučují namísto nálevu používat lipovou tinkturu. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.prostezdravi.cz, www.dumazahrada.cz