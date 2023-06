Lipový květ využívali už staří keltští druidi. Má přímo magické účinky na zdraví

Přichází předprázdninové romantické období, ve kterém začínají kvést lípy. Lipové květy nejen sladce a omamně voní, ale pokud si je nasušíme, jsou zdrojem cenných léčivých látek.

Lípa srdčitá (Tilia cordata)

Lípa srdčitá je listnatý opadavý strom, který dorůstá do výšky až třiceti metrů. Má kuželovitou nebo kulovitou korunu a jemně zvrásněnou šedou kůru. Listy jsou srdčitého tvaru, světle zelené barvy s pilovitým okrajem velké asi 4 – 9 cm. Květy jsou drobné, vonné, světle žluté a tvoří chocholíky. Lípa srdčitá je domovem v Evropě, v Čechách se s ní můžeme setkat kdekoli až do nadmořské výšky 900 metrů.

Lípa srdčitá, Tilia cordata Zdroj: Przemyslaw Muszynski / Shutterstock.com

Posvátný strom

Lípa byla vždy považována za posvátný strom už od dob, kdy naše území obývali staří Keltové. Byla proto vždy vysazována na místech symbolického významu. Stromy lípy srdčité tak najdeme na náměstích starobylých měst, v parcích, v zámeckých zahradách, na významných rozcestích, na místech skutečných nebo domnělých bitev.

Lípa byla v mytologii považována za matku a ochránkyni, proto byly u statků a obydlí vysazovány tzv. rodové lípy, lipovými alejemi bývají roubeny cesty ke kaplím, kostelům nebo hřbitovům. V Čechách lze najít lípy – symboly přírodní krásy, lásky, přátelství, ochrany a úcty - staré až 700 let.

Kdy květy trhat a jak sušit

Lípy začínají kvést od poloviny června do druhé poloviny července. Strom kvete zpravidla velmi bohatě, takže natrhat květy lze snadno. Sbírají se květy, nesbírají se již odkvetlá květenství s chlupatými malými plody.

Květy se suší ve stínu a průvanu ve vrstvách do 5 centimetrů. Pokud musíte květy sušit v sušičce, pak zvolte teplotu do 35 °C. Usušené květy lípy pak uskladněte buďto ve sklenicích, které zakryjete víčkem, nebo ve lněných sáčcích zhotovených na ukládání bylin. Usušené lipové květy by ale neměly znovu navlhnout! Dejte tedy dobrý pozor, kde je budete po celý rok skladovat.

Květy lípy se suší ve stínu a průvanu. Zdroj: nakaca / Shutterstock.com

Pro zdravé ledviny i jako prevence infarktu

Z květů lip se vyrábí zejména bylinné čaje. Podle vědců totiž obsahují řadu cenných látek pomáhajících v léčbě horních cest dýchacích a zvyšujících odolnost lidského organismu proti virům a bakteriím v období chřipek a nachlazení. Odvary z lipových květů uvolňují a rozpouští hleny, podporují vykašlávání a zbavují chrapotu.

Čaj z lipového květu pomáhá spustit pocení, působí proti křečím, zklidňuje lidský organismus. Má blahodárné účinky na zmírnění potíží s trávicím ústrojím, na onemocnění ledvin, dokonce byl lipový květ používán na léčení epilepsie.

Lipový květ ředí krev. Proto je vývar doporučován při zánětech žil i jako prevence proti angině pectoris, infarktu myokardu či mrtvici.

Pro hormonální rovnováhu a proti depresi

Čaj z lipového květu také podporuje hormonální rovnováhu. Koupel z lipových květů účinně snižuje bolesti kloubů a pohybového ústrojí. Vzhledem k tomu, že lipový květ má zklidňující účinky, pomáhá při zmírňování depresí a úporných bolestí hlavy.

Účinky lipového květu lze zesílit přimícháním květů divizny. To v případě, že čaj používáme k léčení úporného kašle a nachlazení, chřipky nebo angíny. Pokud smícháme lipový květ s rakytníkem, vyrobíme směs vhodnou pro hubnutí.

Uvařte si lipový čaj

Pokud používáte sušené květy, použijte 1 lžíci květů. Pokud máte čerstvé lipové květy, postačí použít 2-3 květy, které zalijte vroucí vodou. Nechte čaj luhovat po dobu 5-10 minut a sceďte. Během této doby se uvolní příjemná vůně a léčivé látky z květů. Pokud máte rádi sladší chuť, přidejte lžíci medu. Můžete taky přidat pár kapek citronové šťávy, která dodá čaji osvěžující kyselost. Čaj si můžete si vychutnat kdykoliv během dne, zejména večer před spaním, kdy vám pomůže uvolnit se a relaxovat.

Ne nadarmo si naši předkové zvolili lípu za národní symbol. Tyto majestátní stromy nám v těchto týdnech nabízí nejen magickou vůni svých květů, ale také svoji blahodárnou léčivou sílu.

