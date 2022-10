Tohle vám lékař neřekne. Listy z ořešáku jsou zázrak na bolesti kloubů

Z ořešáku nemusíte sbírat jen vlašské ořechy, využít lze i listy, které obsahují mnoho významných léčivých látek. A pokud vás sužují bolavé klouby, máme pro vás tip, jak si z nich jednoduchým způsobem můžete připravit léčebný olej.

Ořešák královský patří mezi oblíbené dřeviny, které se často pěstují na zahradách. Jen málokdo ví, že strom není užitečný jen pro úrodu oblíbených a zdravých ořechů. Jeho zelené listy toho umí mnohem víc, přestože si na nich nepochutnáte. Proto pokud máte tento strom ve své blízkosti, určitě si listy natrhejte. Mají totiž silné antibiotické a adstringentní účinky.

V lidovém léčitelství se používají od nepaměti, a to ve formě čaje, obkladů a koupelí. Stejně tak si můžete doma vyrobit doslova elixír na bolavé a opotřebované klouby. Vyzkoušejte zapomenutý recept našich babiček, které na něj nedaly dopustit.

O účincích ořášáku se dozvíte více ve videu:

Vyrobte si blahodárný olej

Nejprve listy ořešáku otrhejte a zbavte je veškerých větví. Pečlivě je očistěte, případně omyjte vlhkým hadříkem a nechte je oschnout. Listy lze použít jak čerstvé, tak i sušené. Pokud je budete sušit, neměly by být vystaveny přímému slunci a uchovávat byste je měli v dobře uzavíratelné skleněné nádobě.

Jen málokdo ví, že strom není užitečný jen pro úrodu oblíbených a zdravých ořechů. Jeho zelené listy toho umí mnohem víc, přestože si na nich nepochutnáte. Zdroj: shutterstock.com

Asi tak 20 čistých listů ořešáku nakrájejte nebo potrhejte na menší kousky, vložte je do skleněné dózy a zalijte je 100 ml panenského olivového oleje. Promíchejte vařečkou a zatlačte všechny listy pod hladinu oleje tak, aby byly všechny plně potopeny. Přikryjte sklenici víkem, ale neutahujte ho.

Na dno čistého hrnce vložte utěrku nebo malý ručník a postavte na něj sklenici s naloženými listy. Poté přilijte do hrnce vodu, zhruba tak do jeho poloviny. Na mírném plameni pak nechte tak 30 minut vodu vařit. Olej se bude postupně zahřívat a léčivé látky se do něj rychleji vylouhují. Po uplynutí náležité doby vyjměte sklenici s léčivým olejem a nechte jej vychladnout. Následně blahodárný olej, který je plný jódu přeceďte přes plátýnko nebo sítko. Pokud chcete léčebnou sílu oleje znásobit, můžete do něho přidat čerstvý med, nejlépe ještě i s pláství. Bude vám stačit tak 70 až 80 g.

Sklenici bez víčka opět postavte do teplé lázně do hrnce s utěrkou. Vařte za stálého míchání do té doby, dokud se plástev nerozpustí. Pak nechte opět vystydnout a váš lektvar je hotov. Olej skladujte na tmavém a chladném místě. Před aplikací jej můžete rozpustit ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě.

Použití ořechového oleje

Jestliže trpíte bolavými klouby, máte v rukou dokonalý prostředek, který vám přinese brzkou úlevu. Stačí jej jemnými pohyby pravidelně vtírat na inkriminovaná místa. Jeho sílu ocení především lidé s opotřebovanými klouby. Stejně tak je tento olej výborný na křečové žíly a bolavé či srůstající kosti.

Jestliže trpíte bolavými klouby, máte v rukou dokonalý prostředek, který vám přinese brzkou úlevu. Zdroj: shutterstock.com

Velmi se osvědčil u žen trpících osteoporózou, neboť podstatně zmírňuje průvodní nesnáze a bolesti. Léčivý účinek lze zvýšit, když ošetřené místo pokryjete či zabalíte do potravinové fólie. Dokonce můžete použít i čerstvé listy ořešáku, které na tělo připevníte pomocí gázy či obvazu. Olej nechte nejlépe působit celou noc a ráno obklad sejměte a místo omyjte teplou vodou.

Olej se osvědčil také při léčbě mnoha kožních potíží jako je například akné, ekzémy, různé druhy vyrážek a při lupence. Urychluje hojení a potlačuje i nepříjemné svědění.

Zdroje:

www.vitalia.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.celostnimedicina.cz