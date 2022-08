Olej z listů ořešáku je zdravotní zázrak: Zapomenutý recept našich babiček

Listy ořešáku se používají v lidovém léčitelství odnepaměti, nejčastěji ve formě čaje, oplachu či koupele. Málokdo ví, že se také přidávají do oleje. Proč a nač? Ořešák skrývá mnohá tajemství a jeho listy jsou použitelné při mnohých zdravotních problémech. Jaké účinky od ořešáku čekat?

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.vitalia.cz, www.bylinkyprovsechny.cz

Nejen plody ořešáku jsou zdraví prospěšné

Ořešák královský nebo také vlašský je strom, jehož plody jsou neodmyslitelně spjaty s podzimem, černými prsty od slupek a půlkami ořechů na vánočním cukroví. Vlašské ořechy jsou známé pro svoji charakteristickou chuť a vzhled, ale také pro vysoký obsah tuku a omega-3 mastných kyselin. Jsou bohaté na vitamíny E, B1, B2 a B6 i široké spektrum minerálů. Často se můžete setkat s tím, že jsou vlašské ořechy řazeny k nejzdravějším potravinám, mnohdy jsou i v první desítce. Avšak nejen ořechy jsou lidem prospěšné.

Vlašské ořechy patří k nejzdravějším potravinám. Zdroj: Sea Wave / Shutterstock.com

Jaké účinky mají ořešákové listy?

Možná jste slyšeli, že ořešákové listy se dávají do kurníku jako podestýlka proti čmelíkům. Někteří zahrádkáři se ořešákový listům vyhýbají a nedávají je na kompost, protože se špatně rozkládají a jsou velmi kyselé. Jako téměř vše v přírodě, i listy z ořešáku se používají v léčitelství, a to především jako čaj, likér či přísada do koupelí. Z ořešáku se však také používají pupeny a oplodí. V barvířství se zpracovává i kůra a také v kosmetickém průmyslu jsou tato barviva používaná.

Čaj ze sušených listů a výluhy jsou vhodné kloktadlo při aftech a zánětech úst. Popíjení pomáhá se zácpou, zažíváním i nechutenstvím. Významná bylinkářka Maria Treben jej používala i při cukrovce a problémy se žlučníkem. Oplachy a koupele se doporučují při zánětech, akné, pocení i vypadávání vlasů. Ořešák působí repelentně nejen na zmíněné čmelíky, ale také na vši. Jak je to ale s ořešákovým olejem?

Odvar z listí ořešáku se užívá vnitřně i zevně. Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com

Olej z listů ořešáku má blahodárné účinky

Nejde přímo o olej z ořešáku, ale o takový olej, ve kterém se listy louhovaly. Ten je skvělý na ekzémy, akné, různé druhy vyrážek, ale také lupénku. Příprava je velmi prostá a používá se na ni sušené listí a obyčejný, ale kvalitní olivový olej.

Do uzavíratelné nádoby dejte tři lžíce nahrubo podrceného listí z ořešáku a zalijte 3 dl olivového oleje. Uzavřete a uložte na tmavé místo, ale nezapomeňte protřepávat, aby se mohly látky z listí do oleje lépe uvolnit.

Po dvou týdnech listy odstraňte a olej používejte na ložiska lupénky či vyrážky. Olej napomáhá hojení, navíc brání svědění a vysychání, které je obzvlášť nepříjemné na kloubech či ve vlasech.