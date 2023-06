Natrhejte pár listů vinné révy a zalijte olejem. Zázrak na křečové žíly

Z plodů vinné révy, tedy hroznů, se vyrábí víno. Pokud jej pijeme s mírou a rozumně, má víno i pozitivní léčivé účinky. Víte ale, že zajímavé léčivé vlastnosti mají také listy vinné révy a jsou proto úspěšně využívány v tradiční medicíně? Řekneme vám dnes více.

Vinná réva (Vitis vinifera)

Vinná réva je popínavá rostlina, která je jednou z nejstarších kulturních rostlin na světě. Je to ovíjivá rostlina s dlouhými popínavými výhonky, které se přichytávají ke konstrukcím. Je pěstována pro své plody, které se nazývají hrozny. Listy vinné révy jsou srdčitého tvaru.

Vinná réva se pěstuje v mírném a teplém podnebném pásu po celém světě. Vyžaduje slunná stanoviště, dostatek tepla a odvodněnou písčitou nebo i kamenitou půdu. Kromě výroby vína, které vzniká lisováním hroznových bobulí a fermentací vzniklého vinného cukerného moštu, se vinná réva využívá k produkci hroznové šťávy, rozinek i alkoholu.

Vinná réva má významnou symboliku a kulturní význam. Je spojována s hojností, radostí, společenskými událostmi a obřady. Je symbolem plodnosti, péče o krajinu a lidského úsilí.

Pozitivní účinky listů vinné révy

Listy vinné révy jsou po celá staletí oceňovány jako zdroj pozoruhodných léčivých účinků.

Obsahují antioxidanty - polyfenoly, flavonoidy a resveratrol. Tyto látky pomáhají neutralizovat v těle volné radikály a pomáhají detoxikaci organismu, čímž podporují optimální činnost jater.

Extrakt z listů vinné révy má příznivý vliv na srdeční činnost. Stimuluje srdeční oběh, rozšiřuje cévy, zvyšuje odolnost cév proti kornatění, pomáhá snižovat cholesterol, což v důsledku snižuje krevní tlak a tedy i nebezpečí srdečních chorob.

Listy vinné révy prokazatelně obsahují látky s protizánětlivými vlastnostmi. To je užitečné při podpoře imunitního systému lidského organismu a snižuje to rizika zánětlivých onemocnění. Protizánětlivé účinky také blahodárně působí na obnovu střevní mikroflóry, podporují činnost střev a pomáhají při zácpě.

Zázrak na léčení křečových žil

Pěstitelé vinné révy obvykle netrpí žilními nemocemi. Farmáři si totiž vždy vyráběli z vinných listů zábaly a roztoky, kterými si masírovali bolavá místa na nohách a pažích. Extrakty z vinných listů účinně zmírňují kožní podráždění, zarudnutí kůže, pomáhají odstranit potíže s praskáním povrchových žilních kapilár a zmírňují kožní otoky.

Jak pěstovat vinnou révu? Podívejte se ve videu YouTube kanálu Zahrada pro radost:

Jak na to?

K výrobě olejového extraktu proti křečovým žilám potřebujete 7 listů vinné révy. Ujistěte se, že keře, ze kterých listy získáte, nebyly předtím chemicky ošetřeny.

Listy nejprve umyjte a dobře osušte, například papírovými utěrkami. Poté je v hmoždíři podrťte. Lze je i nakrájet na drobné kousky.

Rozdrcené (nakrájené) kousky listů dejte do sklenice a zalejte kvalitním olejem (olivovým nebo slunečnicovým). Dobře promíchejte, všechny listy musí být v oleji ponořeny. Sklenici vložte do hrnce odpovídající velikosti a zalejte jej do poloviny vodou. Jen lehce ji zakryjte víčkem a vodu uveďte do varu. Roztok ve sklenici ohřívejte asi 20 minut, pak odstavte a vše nechejte zchladnout. Extrakt pak znovu dobře promíchejte a přes sítko sceďte do druhé sklenice. Zavíčkujte a skladujte v temnu.

Použití

Extrakt aplikujte na omytá, čistá a suchá bolestivá místa vždy večer před spaním. Olej vmasírujte a nechte působit do rána. Pokožka většinou veškerý olej absorbuje a ráno tedy už zpravidla není třeba místo omývat.

Získaný olej však lze použít také na péči o obličej. Podobně jako u křečových žil, olej aplikujte na čistou kůži, vmasírujte nebo rozetřete a nechte působit 20 – 30 minut. Pak obličej jemně omyjte.

Vinná réva tedy nenabízí pouze hrozny pro výrobu vína, ale její listy mají cenné léčivé účinky.

Zdroje informací: m.magazinplus.cz/styl, www.google.com.