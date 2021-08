Listy z ořechu: Nevyhazujte je, skvěle poslouží ke spoustě užitečných věcí

Z ořešáku je většinou veliká hromada odpadu – listí. Věděli jste, že listy jsou zdraví prospěšné pro naše tělesné schránky? Připravte si čaj nebo tinkturu na neduhy!

Vlašské ořechy jsou u lidí velice oblíbené. Připravuje se z nich cukroví na Vánoce, přidávají se do různých salátů, nakládají se do medu, můžete je zakomponovat třeba i do karbanátků. Pokud vám roste ořešák na zahradě, sice jste za něj určitě rádi, kupované oříšky jsou přeci jen v dnešní době drahé, ale na druhou stranu ho proklínáte, když mu začnou opadávat listy. Je to nekonečná práce!

Dát je do kompostu, nebo ne?

S listy z ořechu je trochu problém. Dát je do kompostu, nebo ne? Obecně platí, že by se tam dávat neměly, neboť brzdí rozklad celého kompostu. Ale vyzrát na to můžete tím, že si listí „vyluxujete“ a rozsekáte sekačkou na trávu. Čím menší kousky budete házet do kompostu, tím lépe. Stejně musíte dát pozor, abyste listí nedali jako hlavní materiál! Zbavujte se ho postupně a prokládejte jiným kompostovatelným odpadem.

Jistě jste si všimli, že v okolí ořešáku je mnohdy pusto, prázdno. Může za to juglon, který strom obsahuje, a který je toxický. Například ale mrkev, řepa, cibule, kukuřice nebo fazole, tak tato zelenina by této toxické látce měla odolat, tak si něco z toho zkuste v blízkosti ořešáku vypěstovat.

Listy z ořešáku a jejich super účinky

Listy i oplodí (slupka z ořechu) mají antibiotické a adstringentní (stahovací) účinky. Pomohou vám zevně při hemoroidech, při zánětu nehtů na nohou i rukou, zánětu v ústech, posilují růst vlasů, dokonce má dobré výsledky i proti vším ve vlasech.

K vnitřnímu použití lze listy používat ve formě čaje, pálenky, likéru.

Kdy je vhodné listy sbírat

Nejvhodnějším obdobím pro sběr je červen. Na listy si s sebou vezměte ideálně proutěný košík a vyrazte za sucha. Při sběru se ujistěte, že listy nejsou napadeny nějakou nemocí, listy musí mít krásnou zelenou zdravou barvu.

Jak na zpracování listů

Listy můžete použít čerstvé, ale i usušené. Sušte na tmavém a vzdušném místě. Po proschnutí by listy měly mít neustále zelenou barvu, pokud tomu tak není, hnědé listy vyhoďte.

Čaj

Použijte čerstvý nebo sušený list. Hrst drcených listů zalijte 250 ml vroucí vody a vařte hodinu. Tento nápoj pomůže při průjmech, pijte ho před jídlem třikrát za den půl hrníčku. Stejný vývar má pozitivní účinky zevně na akné, zánět intimní oblasti u žen, lupenku.

Tinktura

Jednu polévkovou lžíci zalijte kvalitní lihovinou – 200 ml. Na 14 dnů dejte do temna, choďte pravidelně proklepávat. Tinktura pročistí trávicí trakt, přispívá ke správné funkci ledvin, pomáhá při problémech s prostatou.

Kloktadlo při zánětu v ústech

Lžíci listů přelijte 200 ml vroucí vody a za 15 minut přeceďte. Kloktat byste měli celý týden a každý den si připravte čerstvý výluh.

Koupel při kožních problémech

Tři hrsti listů přelijte 2 litry vroucí vody a nechte hodinu vylouhovat. Poté přeceďte a smíchejte s litrem plnotučného mléka. Tuto, možná trochu podivnou kombinaci, vlijte do koupele, kam byste se měli naložit na 20 minut. Tento proces nejlépe opakujte alespoň 4 dny po sobě.

Vlasový aktivátor

Dvě lžíce rozdrcených listů přelijte 300 ml 60% lihu, opět nechte dva týdny louhovat na teplejším místě. Po přecedění přidejte 100 ml vody. Používá se denně jeden měsíc tak, že si aktivátor nanesete na pokožku hlavy, necháte dvě hodinky působit a omyjete.

Listí z tohoto majestátního stromu je studnice zdraví, na rozepisování veškerých účinků není prostor, ale silný vývar například pomáhá při pocení nohou, což je na léto vcelku dobrý poznatek.