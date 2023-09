Co se stane s vaším tělem, když si na noc dáte do ponožek listy zelí? Zázrak

Obklady ze zelí jsou známá a také poměrně stará praktika, na kterou se lékaři i vědci dívali celá léta přes prsty. Ukázalo se však, že zdánlivě obyčejné zelí je skutečně účinné. Proč si je přikládat na klouby nebo na noc do ponožek?

Zelné obklady: Babská rada nebo ověřený lék?

Obklady ze zelných listů se osvědčily při celé řadě problémů. Ač jde o babskou radu, je jisté, že mezi pověrami a zbožným přáním, aby ten či onen čaj či obklad zafungoval, se najdou i takové, které jednoduše fungují. Právě zelí patří mezi nejen vyzkoušené, ale také vědecky ověřené postupy pocházející z lidového léčitelství.

Zelné listy na klouby i jiné bolístky

Zda zelné listy skutečně fungují si můžete jednoduše vyzkoušet sami a potvrdí vám to také mnohé maminky. Proč?

Kojící maminky vám to dokonce odpřisáhnou, jelikož mnohé už vlastní zkušenosti se zelnými listy mají. Ty se totiž skutečně používají při zánětech, otocích a bolestivém nalití prsu i rozpraskaných bradavkách, které se někdy během kojení vyskytují.

Podobné účinky mají zelné listy, pokud se přikládají k chodidlům i dalším částem těla, typicky také na klouby. Zábaly pomáhají také při podráždění pokožky, štípnutí hmyzem, na křečové žíly, otoky všeho druhu, a dokonce se uvažuje, že by mohly mít i protirakovinné účinky.

Listy je vhodné před přiložením na tělo pomačkat či polámat a fixovat buď těsným oblečením nebo nepříliš utaženým obvazem či punčoškovým návlekem.

Přikládání zelných listů na chodidla je jedním z lidových receptů. Zdroj: Shutterstock

Vkládaní listů zelí do ponožek

Přikládání zelných listů na chodidla je jedním z lidových receptů, jak nemocnému ulevit především při bolesti a otocích samotných chodidel, při dně či artróze. Působí totiž na všechny průvodní symptomy čili zánět, otok i bolest.

Podle některých by tímto způsobem měly listy ulevit i při nachlazení. Má se za to, že sráží i teplotu, a to jak zelné listy, tak kysané zelí přikládané k chodidlům. To však zatím nebylo potvrzeno.