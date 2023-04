Vyplavte nezdravé cukry z krve! Stačí lžička těchto semínek denně na lačno

Dlouhodobá hyperglykemie, neboli zvýšený krevní cukr, může být zdraví nejen škodlivý, ale i nebezpečný. Jak ho co nejrychleji snížit? Vsaďte na některý přírodní čistič krve. Skvělou volbou je lněné semínko. Jak ho úžívat?

Pokud se vám objevila zvýšená hladina cukru v krvi, měli byste se v první řadě zamyslet nad svou životosprávou a jídelníčkem. U některých jedinců se tento jev může objevit krátkodobě a zpravidla je možné tuto situaci stabilizovat správným výběrem potravin. Jestliže je hladina cukru zvýšená dlouhodobě, může se rozvinout i v nebezpečnou cukrovku. Jak a čím můžete hladinu cukru v krvi stabilizovat v pohodlí domova?

Jak získat ze lněného semínka maximum živin? To se dozvíte z následujícího videa:

Proč hlídat cukr v krvi

Krev je nejdůležitější tělesná tekutina, která koluje tělem. Je tvořena plazmou, krevními tělísky, které rozvádějí po těle kyslík. Zároveň obsahuje velké množství látek, které rozvádí po celém organismu a současně odvádí z těla škodlivé látky. Stav krve má vliv na vznik různých onemocnění, proto je důležité její stav kontrolovat a udržovat v pořádku.

Pokud je hladina cukru v krvi zvýšena dlouhodobě, tělo není schopné přijmutý cukr účinně zpracovat a přemístit ho z krve do buněk. Rizikem pak není jen diabetes, ale mnohdy je ohroženo i zdraví ledvin a srdce. K udržení krevního cukru ve správných mezích může přispět vhodná volba potravin a nápojů. Které byste tedy měli podle vědců pravidelně zařadit do svého jídelníčku?

Lněné semínko je výborný zdroj vitamínů a minerálů a jeden z nejlepších zdrojů omega - 3 mastných kyselin. Zdroj: Shutterstock

Lněné semínko jako čistič krve

Lněné semínko je výborný zdroj vitamínů a minerálů a jeden z nejlepších zdrojů omega-3 mastných kyselin. Ty jsou pro náš organismus naprosto nepostradatelné. Naše tělo si je neumí vytvořit samo, proto je důležité ho dodávat ve formě potravin.

Důležitá je i obsažená sloučenina LU6, která se podílí na správném zpracování cukru v těle a pomáhá tak udržovat normální hladinu inzulínu v plazmě a odstraňovat nezdravý cukr. Další výhodou je fakt, že lněná semínka jsou plná vlákniny.

Nejlepší způsob, jak ho konzumovat, je večer lžičku semínek namočit do trošky vody a ráno nalačno je zkonzumovat. Důležité je semínko řádně rozkousat.

Vláknina

Další důležitou součástí jídelníčku je při nadměrném množství cukru v organismu vláknina. Výborně totiž zpomaluje trávení sacharidů a hladinu krevního cukru reguluje. Díky vláknině stoupá cukr postupně a kontrolovaně. Z obou druhů vlákniny, tedy té rozpustné a nerozpustné, je pro snižování krevního cukru přínosnější právě ta rozpustná. Zařaďte do jídelníčku tedy pravidelně čerstvé ovoce a zeleninu, ovesné vločky a luštěniny. Vláknina navíc snižuje hladinu cholesterolu v krvi, podporuje čištění střev a usnadňuje trávení.

Výborným prostředkem na snižování vysoké hladiny cukru v krvi je také jablečný ocet. Zdroj: Shutterstock

Jablečný ocet

Výborným prostředkem na snižování vysoké hladiny cukru v krvi je také jablečný ocet. Výborně snižuje produkci glukózy v játrech a také zlepšuje inzulínovou citlivost. Ideální množství je tak 2 až 4 polévkové lžíce denně. Určitě to nepřehánějte, mohlo by dojít k příliš velkému snížení hladiny draslíku. Jablečný ocet lze přidávat do zeleninových salátů, nebo jej můžete popíjet ve formě nápoje, smícháte-li jej s vodou.

Skořice

Voňavá skořice je jednou z hlavních potravin vhodných pro zlepšení inzulinové citlivosti a snížení hladiny glukózy v krvi. Pro diabetiky tak má obrovské výhody. Dokonce v těle funguje podobně jako vláknina, neboť zpomaluje absorpci sacharidů během trávení. Díky tomu nedochází k náhlým výkyvům hladiny cukru v krvi po jídle. Dopřejte si tak 1 čajovou lžičku každý den.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.ceskozdrave.cz, www.idnes.cz, www.radimejak.cz