Lněná semínka jsou zdravotní zázrak: Pomůžou v menopauze i s hubnutím

Čím menší, tím větší zázrak. V případě lněného semínka platí toto rčení dvojnásob. Tolik zdraví prospěšných látek, kolik je ukryto v jednom lněném semínku, je až neuvěřitelné! Proč byste je měli jíst každý den?

Tím nejdůležitějším, co lněné semínko obsahuje, jsou nenasycené mastné kyseliny, vitamíny B a E, minerály jako vápník, draslík, mangan, železo, hořčík, fosfor a především fytoestrogeny lignany, což jsou látky velmi podobné našim hormonům. Tento mix můžeme bez nadsázky nazvat koktejlem zdraví a potvrzují to i vědecké studie. Lněné semínko působí totiž protizánětlivě i regeneračně a má i antioxidační účinky.

Proti únavě i mrtvici

Když si dáte každý den lžíci lněných semínek, zlepší se vaše hospodaření s energií a nebudete tolik unavení. Navíc vám pomohou zvládat stres bez zdravotních následků. Podílí se na snižování hladiny špatného LDL cholesterolu a působí tak i jako prevence mozkové mrtvice. Někteří vědci dokonce zjistili, že pravidelná konzumace lněných semínek zlepšuje stav našich kloubů.

Lněné semínko pomáhá v menopauze i při hubnutí. Zdroj: Shutterstock

V menopauze i těhotenství

Trpíte každý měsíc premenstruačními obtížemi? Právě výše zmíněné fytoestrogeny obsažené v lněném semínku vám pomohou cítit se před menstruací mnohem lépe. A stejné účinky má i v menopauze. Porodní báby doporučovaly dát si lžíci lněných semínek denně i ženám před porodem, ideálně od 35. týdne těhotenství, protože uvolňuje porodní cesty a také pomáhá s tvorbou mléka.

Lněné semínko pomáhá hubnout

Pokud se snažíte dostat dolů přebytečná kila, lněná semínka mějte stále v zásobě. Obsahují totiž velké množství rozpustné vlákniny, která způsobí, že vám nekolísá hladina cukru a nevybízí k přejídání, navíc tělo lépe spaluje tuky. Vláknina očistí střeva a upraví zažívání.

Nejlépe s mléčnými výrobky

Lněná semínka nejlépe rozdrťte v hmoždíři nebo v mlýnku na kávu a drť hned snězte, aby nežlukla během dlouhého skladování. Lněná semínka by se měla kombinovat ideálně s kysanými mléčnými produkty, česnekem nebo cibulí. Drcená semínka přidejte třeba do jogurtu, kefíru, tvarohových pomazánek nebo do kaší.

Lněné semínko je nejlepší kombinovat s mléčnými výrobky. Zdroj: Shutterstock

Ranní směs

Na špatné trávení si připravte směs 100 ml kefíru nebo bílého jogurtu, 2 lžičky drcených lněných semínek a 1 lžíci lněného oleje. Užívejte každý den ráno nalačno a vždy si tuto blahodárnou směs připravte ráno čerstvou. Po třech týdnech si dejte na tři týdny přestávku.

