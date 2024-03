Chcete být zdraví, plní síly a mít v pořádku trávení? Vsaďte na lněné semínko! Má totiž na naše tělo velice příznivý účinek.

Lněná semínka se pěstují již od starověku a dnes se řadí mezi uznávané superpotraviny. Len se pěstoval především kvůli vláknu, ale brzy se začaly využívat i jeho semínka a jejich příznivé účinky na lidské zdraví. Obsahují totiž kromě jiného i velké množství vzácných olejů.

Chcete znát veškeré léčivé účinky lněného semínka? Podívejte se na YouTube video na kanálu Zdraví z přírody:

Zdroj: Youtube

Připravte si semínko s olejem

Lněné semínko lze pravidelně zařadit do běžného jídelníčku, a to nejlépe drcené. Stejně tak si můžete připravit lektvar, který budete užívat každé ráno na lačno. Stačí smíchat 2 čajové lžičky rozdrceného semínka s 1 čajovou lžičkou extra panenského olivového oleje. Kúra by měla trvat 1 alespoň 1 měsíc.

close info Profimedia zoom_in Lněné semínko je velkým pomocníkem celého trávicího systému a podílí se na lepším zazívání.

Lněné semínko a zdraví

Lněné semínko je dokonalou potravinou. Obsahuje vysoké množství vlákniny, a to rozpustnou i nerozpustnou. Dále je plné omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Je v něm i vysoké zastoupení vápníku, hořčíku, železa, vlákniny, bílkovin a také vitamínů B1, B6 a kyseliny listové. Lněné semínko obsahuje i tzv. lignany, které patří také mezi antioxidanty, a je tak výbornou prevencí rakoviny a dalších civilizačních nemocí.

Lepší a kvalitnější trávení

Lněné semínko je velkým pomocníkem celého trávicího systému a podílí se na lepším zažívání. Pravidelná konzumace vám zajistí správnou funkci a zdraví střev, rychlejší hojení zánětů a udržuje celý trávicí trakt v kondici. Vysoký obsah vlákniny pomáhá regulovat trávení a účinně předchází zácpě. Lněné semínko je také výborným zdrojem rostlinného proteinu a je tedy ideálním doplňkem stravy i pro vegetariány a vegany.

close info Shutterstock zoom_in Lněné semínko je výborné i na pokožku.

Zdraví srdce a mozku

Jedním z užitečných účinků lněného semínka je i podpora zdraví srdce. Podílejí se na tom omega-3 mastné kyseliny, které mají silný antioxidační účinek a snižují rizika srdečních chorob. Obsažené lignany chrání cévy před zanesením.

Pokožka a pleť

Lněné semínko vám pomůže i s problematickou pletí a umí dokonale podporovat zdraví celé pokožky. Obsažené látky se podílejí na snižování příznaků stárnutí a podporují její zdravý vzhled.

Zdroje: www.ceskatelevize.cz, www.naturesfinest.cz, www.zdravizone.cz