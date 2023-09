Co se stane s tělem, když si dáte denně lžíci máku? Zázrak hlavně pro ženy 50+

V mnoha zemích nad jeho pojídáním kroutí hlavou, v některých je dokonce přísně zakázaný, ale my víme, že je nejen dobrý, ale dokonce i prospěšný našemu zdraví. Řeč je samozřejmě o máku, který bychom v rozumné míře měli do jídelníčku zařazovat pravidelně. Výhody jsou jednoznačné, zvláště pro ženy po padesátce.

Co všechno můžeme čekat od zdánlivě docela obyčejného máku? Kromě výborné chuti jak v náplních buchet nebo koláčů, jsou to také zdravotní benefity, které bychom neměli opomíjet. Mák je totiž doslova nabitý živinami a antioxidanty, za které naše tělo poděkuje a my brzy uvidíme účinek máku také v zrcadle. Navíc není ani příliš kalorický, co je jeho další výhoda.

Jaké jsou další výhody konzumace máku? Podívejte se na video z YouTube, kanál Erika Ištvániková zdravá výživa recepty :

Mák místo prášků z lékárny

Pojďme se podívat na některé konkrétní prvky, které nám může mák nabídnout. Nejsilněji je v něm zastoupený mangan, který jak dobře víme, pozitivně ovlivňuje nejen metabolismus nebo hospodaření těla s cukry, ale také nervovou soustavu. S trochou nadsázky se tak dá říct, že lžíce máku denně nahradí uklidňující tabletku a působí preventivně proti stresu. Dále jsou v něm obsaženy také měď, vápník, hořčík, fosfor, zinek, železo a v menším množství potom i další prvky, důležité pro správné fungování těla.

Prospěšné tuky i bílkoviny

Maková semínka kromě jiného mohou lisováním poskytovat olej, v němž bychom také našli mnoho prospěšných látek. Zvláště pak omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, pomáhají bojovat proti riziku vzniku mrtvice a infarktu a podporují hojení ran. Nic se ale nemá přehánět, proto i jejich konzumace musí být vedena s mírou. Ani to ale ještě zdaleka není všechno, protože namletý mák se obsahem bílkovin překvapivě vyrovná například kuřecímu masu. A jak víme, tak bez bílkovin nejsou svaly a bez svalů si budeme jen těžko udržovat dobrou fyzickou kondici.

Vláknina pro trávení

Mák, podobně jako i jiná semínka, podporuje dobré trávení. Jak? Je zkrátka bohatý na vlákninu, která je důležitá pro správnou činnost střev, což vede k odstranění zácpy a mnoha ostatních zažívacích problémů, vznikajících hromaděním zbytků potravy v těle. Vláknina navíc pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v těle a na to bychom určitě neměli zapomínat. Každý gram vlákniny, který během dne přijmeme, je prospěšný.

Mák si můžeme vypěstovat i na vlastní zahradě. Zdroj: Pixabay

Pevné kosti

Jak už bylo zmíněno, mezi prvky, které jsou v makových semínkách obsaženy, hraje jednu z hlavních rolí vápník. Je ho v nich tolik, že pouhých 60 gramů máku pokryje doporučený denní příjem této základní stavební látky pro naše kosti. Zvláště pro ženy po padesátce, které jsou více než dříve ohroženy osteoporózou, je tento minerál víc než důležitý. Stejně jako kosti uvnitř těla mohu ve vyšším věku trpět také zuby – a také jim konzumací máku pomůžeme.

Pro krásu a mládí

V neposlední řadě mák pomáhá tělu odolávat zubu času. Antioxidanty, a zvláště pak vitamín E, který jako jeden z těch, které jsou rozpustné v tucích, tahle semínka obsahují v hojné míře, posiluje schopnost těla bojovat s příznaky stárnutí, jako je třeba viditelná tvorba vrásek. Bez nadsázky je tedy možné konstatovat, že konzumací máku dosáhneme mladistvějšího vzhledu. Podtrženo a sečteno, zdravotní výhody máku jsou nezanedbatelné a pokud ho budeme konzumovat v rozumné míře, může nám přinést jen samá pozitiva. Máte ho doma také?

