Co se stane s organismem, když budete jíst alespoň lžičku medu denně

Zlatavý, lepkavý, ohromně sladký a plný chuti. Med je oblíbeným sladidlem i potravinou vyhledávanou dětmi a dospělými. Je sice velmi kalorický, ale i přesto jsou jeho zdraví prospěšné látky natolik účinné, že rozhodně stojí za to vrátit ho na náš stůl a do plastového medvídka, ze kterého nám ve vzpomínkách chutnal snad ještě lépe. Obzvlášť když jeho úzkým hrdlem maminka namalovala na chleba s máslem postavičky nebo jen provázky z tekoucího medu.

Včely a lidé

Už první lidé znali med a jeho sběrem se nám pochlubili nástěnnými malbami v jeskyni ve Španělsku. Hojně byl požívaný také ve starověkém Egyptě, kde sehrál svou roli nejen jako výrazně sladká pochutina, ale také jako účinný lék.

Med je oblíbeným sladidlem i potravinou vyhledávanou dětmi a dospělými. Zdroj: Profimedia

Med byl obsažen v nalezených 147 lékařských receptech, z čehož můžeme usoudit, že již staří Egypťané si skutečně uvědomovali jeho účinky a byli je schopni využít i při ošetřování zevních poranění. Egypťané se stali také prvními včelaři a jejich znalosti se později rozšířily do zbytku světa.

Co dělá med medem

Přírodní potravina, o kterou “okrádáme“ včely již tisíce let, je především plná cukru. Největší podíl zaujímá fruktóza, poté následuje glukóza a ostatní, jako sacharóza a maltóza. Dále je v medu obsaženo cca 20 % vody a jen přibližně 5 % tvoří minerály, proteiny, vitamíny a aminokyseliny.

I když by se mohlo zdát, že je složení medu dost monotematické, protože je to prostě spousta cukru s pětinou vody a troškou minerálů, ve skutečnosti je neobyčejně zajímavý. Obsah cukru je tak vysoký v poměru k vodě, že mikroorganismy nemají šanci, neboť je jim zcela znemožněno rozmnožit se. Další zajímavostí je, že v medu vzniká díky glukozooxidáze, což je enzym, malé množství peroxidu. Ano, toho peroxidu vodíku, kterým ošetřujeme rány a naše babičky jím umně odbarvovaly vlasy, aby se mohly chlubit hřívou jako Marilyn Monroe.

Peroxid v medu je mnohem menší koncentrace než ten 3% lékařský, ale to vůbec není na škodu. Naopak. Pomalé uvolňování peroxidu v medu dezinfikuje bez poškození pokožku v okolí rány.

Zatímco naši předci tisíce let na vlastní kůži zkoušeli, na co všechno lze med použít, my se můžeme opřít o výzkum, který vše potvrdil. Především je vyzdvihován přínos medu při dlouhodobém užívání, a to pro obsah antioxidantů, které zmírňují následky stresu v organizmu. Med také přispívá k tvorbě probiotických bakterií ve střevech, což radikálně ovlivňuje náš imunitní systém a v kombinaci s antibakteriálním účinkem proti všemožným “špatným” bakteriím dopomáhá k optimální obranyschopnosti našeho těla.

Med není sladkost... Med je lék! Zdroj: Profimedia

Co s námi udělá lžička medu?

Konzumace medu by měla být nejlépe v malých dávkách, takže čajová lžička je zcela ideální odměrkou. Nicméně za malé množství se považuje dávka do 70 g pro dospělého člověka. Je také dobré vědět, že kvalitu medu negativně ovlivňuje jak světlo, tak i vysoká teplota.

Pokud se rozhodnete užívat med pravidelně a trošku, můžeme se těšit například na zlepšení čistící schopnosti pokožky díky antioxidantům, které také snižují hladinu cholesterolu a zabraňují zužování cév. Nastartování metabolismu a spalování nás nakopne při hubnutí a nezanedbatelný je i pozitivní vliv na naši paměť, redukci stresu i spánek.

Med prostě není jen cukr, med je lék.

