Lžíce medu před spaním rozpouští tuky a pomůže vám zhubnout, tvrdí vědci

Chcete během měsíce zhubnout o jednu konfekční velikost? Není to nic nereálného, a navíc k tomu nebudete muset držet žádné drastické diety. Podle skotského výživového poradce Mika Mclnnese stačí, když si každý večer před spaním dáte lžíci medu.

Chcete-li zhubnout podle skotského odborníka, nemusíte měnit své stravovací návyky ani životosprávu. Stačí, když si každý večer před spaním dopřejete lžíci medu, díky níž zhubnete v průběhu měsíce až o jednu konfekční velikost.

Možná tomu nebudete věřit, protože med je přeci sladký, ale výzkum ukázal, že funguje naprosto jinak než cukr. Med totiž nastartuje metabolismus natolik, že vaše tělo bude spalovat tuky, zatímco vy budete spát. Med je totiž kombinací přírodních cukrů, které fungují jako skvělá dietní potravina. Jen to s jeho konzumací příliš nepřehánějte, nastavte si správné dávkování, aby byl efekt co nejlepší. Důležitým předpokladem ztráty kilogramů je, že vaši denní dávku sacharidů zredukujete na úplné minimum.

Nepočítejte kalorie, neomezujte se v jídle

„Není potřeba počítat kalorie, není potřeba utrácet za drahé dietní pokrmy a nápoje, není potřeba se týrat hladovkou a můžete tak zhubnout až tři libry (1,3 kilogramu) za týden,“ napsal deník Daily Mail ve spolupráci s McInnesem.

Ten se stal autorem této originální diety, která si našla fanoušky po celém světě. Výživový poradce ji navíc všude doporučuje.

„Pokud nahradíte cukr medem a dáte si velkou polévkovou lžíci medu do horkého nápoje před spaním, mechanismus v mozku se změní tak, že během dne přestane toužit po cukru a sladkostech.“

Žádný strašák v podobě skrytých cukrů

Oproti jiným dietám založeným na konzumaci nízkokalorických jídel zde není strašák v podobě skrytých cukrů. Ty totiž způsobují to, že tělo vylučuje inzulin, který odesílá cukr do jater. Ten se tam promění na tuk, který se ukládá a my pak tloustneme.

Vědecké teorie potvrzují, že med naopak hladinu inzulinu snižuje, proto je vhodné sladit čaj medem a rozhodně vynechat bílý cukr. Pokud jste tedy slyšeli, že při konzumaci medu dochází ke zvyšování krevní glukózy, není to pravda. Většina dietologů ho totiž chybně zařazuje mezi špatné cukry.